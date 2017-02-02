Сербия не введет санкции против РФ, даже если станет членом ЕС – вице-спикер

По словам Чомис, Сербия сама шесть лет находилась под санкциями и знает, что это такое

Сербия не введет санкции против России, даже если станет членом Евросоюза. Об этом заявила вице-спикер парламента Сербии Гордана Чомич.

"Мы не стали бы вводить санкции против РФ, даже если бы получили членство в ЕС. Это наш сознательный выбор", – сказала она.

По словам вице-спикера, Сербия сама шесть лет находилась под санкциями и знает, что это такое.

"Мы пережили это, и поэтому не желаем никому повторения этого пути", – отметила Чомич.

"Я уверена, что это (санкции) никак не влияет на агрессора. Мы должны понимать, что санкции не достигают заявленной цели, а лишь наносят вред простым людям", – подчеркнула она.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что давление Евросоюза на Сербию с требованием присоединиться к антироссийским санкциям является неприемлемым.