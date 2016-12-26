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Сербский ватерполист забил гол ногой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/32_main.1482760779.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/32_tn.1482760779.jpg Мир Слободан Никич нестандартно реализовал пенальти

Сербский ватерполист забил гол ногой (видео)

Сегодня, 15:55

Слободан Никич нестандартно реализовал пенальти


Ветеран сборной Сербии по водному поло Слободан Никич нестандартно реализовал пенальти в ходе товарищеского матча в Белграде, забив гол ногой.

Это не противоречит правилам игры, однако на турнирах мирового уровня подобный акробатический трюк встречается редко.

Никич отличился в товарищеском матче сборной Сербии против звезд остального мира, ставшего прощальным для 33-летнего спортсмена и его партнера по национальной команде Живко Гочича. Сербы победили в этой игре со счетом 14:12.

Никич за свою карьеру девять раз выигрывал Мировую лигу, пять раз становился чемпионом Европы и трижды – чемпионом мира. В уходящем году он в составе сборной Сербии завоевал олимпийское золото Рио-2016.
прощальный матч, водное поло

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Источник:

NEWSru.com

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