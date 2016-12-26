Сербский ватерполист забил гол ногой (видео)

Ветеран сборной Сербии по водному поло Слободан Никич нестандартно реализовал пенальти в ходе товарищеского матча в Белграде, забив гол ногой.

Это не противоречит правилам игры, однако на турнирах мирового уровня подобный акробатический трюк встречается редко.

Никич отличился в товарищеском матче сборной Сербии против звезд остального мира, ставшего прощальным для 33-летнего спортсмена и его партнера по национальной команде Живко Гочича. Сербы победили в этой игре со счетом 14:12.

Никич за свою карьеру девять раз выигрывал Мировую лигу, пять раз становился чемпионом Европы и трижды – чемпионом мира. В уходящем году он в составе сборной Сербии завоевал олимпийское золото Рио-2016.