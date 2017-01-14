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Серена Уильямс: "Помолвка? Веду себя эгоистично и думаю о карьере" http://www.segodnya.ua/img/article/7882/96_main.1484426877.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/96_tn.1484426877.jpg Мир Вторая по рейтингу теннисистка мира заявла, что не думает о своей помолвке до Australian Open

Серена Уильямс: "Помолвка? Веду себя эгоистично и думаю о карьере"

Сегодня, 22:47

Вторая по рейтингу теннисистка мира заявла, что не думает о своей помолвке до Australian Open

Серена Уильямс. Фото AFP
Серена Уильямс. Фото AFP

Вторая ракетка мира Серена Уильямс дала понять, что пока не думала о предстоящей свадьбе и сосредоточена на карьере. Американская теннисистка выйдет замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна, с которым встречается с сентября 2015 года.

"Я сразу сказала, что не хочу думать о помолвке до Australian Open, – цитирует официальный сайт турнира Уильямс. – Турнир "Большого шлема" для меня очень важен, и я решила не думать о помолвке. Веду себя эгоистично и думаю о карьере. Повторю еще раз: я еще не погружалась в это с головой. И не позволю себе делать это. Сейчас я сфокусирована на тренировках".
помолвка, Серена Уильямс, Australian Open, теннисистка

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СЭ

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