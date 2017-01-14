Серена Уильямс: "Помолвка? Веду себя эгоистично и думаю о карьере"

Вторая по рейтингу теннисистка мира заявла, что не думает о своей помолвке до Australian Open

Вторая ракетка мира Серена Уильямс дала понять, что пока не думала о предстоящей свадьбе и сосредоточена на карьере. Американская теннисистка выйдет замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна, с которым встречается с сентября 2015 года.

"Я сразу сказала, что не хочу думать о помолвке до Australian Open, – цитирует официальный сайт турнира Уильямс. – Турнир "Большого шлема" для меня очень важен, и я решила не думать о помолвке. Веду себя эгоистично и думаю о карьере. Повторю еще раз: я еще не погружалась в это с головой. И не позволю себе делать это. Сейчас я сфокусирована на тренировках".