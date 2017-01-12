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Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/29_main.1484223369.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/29_tn.1484223369.jpg Мир Американская теннисистка "Сделала это для себя"

Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье (видео)

Сегодня, 14:16

Американская теннисистка "Сделала это для себя"


Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась в рекламном ролике, который получил название "Сделай это для себя".

Американская теннисистка станцевала в нижнем белье.

Интересно, что при создании танца хореографы вдохновлялись фильмом "Свободные".

Напомним, что сейчас Серена Уильямс занимает второе место в рейтинге WTA и готовится к старту в Australian Open.
теннис, Серена Уильямс, теннисистка

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Источник:

Eurosport

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