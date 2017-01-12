Серена Уильямс выдала жгучий танец в нижнем белье (видео)

Американская теннисистка "Сделала это для себя"

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась в рекламном ролике, который получил название "Сделай это для себя".

Американская теннисистка станцевала в нижнем белье.

Интересно, что при создании танца хореографы вдохновлялись фильмом "Свободные".

Напомним, что сейчас Серена Уильямс занимает второе место в рейтинге WTA и готовится к старту в Australian Open.