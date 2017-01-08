Сергей Устюгов выиграл "Тур де Ски"
Российский лыжник победил в пяти гонках из шести
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневку "Тур де Ски".
В ходе соревнований Устюгов выиграл пять гонок подряд и занял второе место в шестой.
Ближайший преследователь Мартин Йонсруд Сундбю из Норвегии отстал на 1.02,9. Третье место у швейцарца Дарио Колоньи – отставание 1.19,1…
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