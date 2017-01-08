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Сергей Устюгов выиграл "Тур де Ски" http://www.segodnya.ua/img/article/7863/94_main.1483891103.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/94_tn.1483891103.jpg Мир Российский лыжник победил в пяти гонках из шести

Сергей Устюгов выиграл "Тур де Ски"

Сегодня, 17:53

Российский лыжник победил в пяти гонках из шести

Сергей Устюгов - первый в многодневке. Фото AFP
Сергей Устюгов - первый в многодневке. Фото AFP

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневку "Тур де Ски".

В ходе соревнований Устюгов выиграл пять гонок подряд и занял второе место в шестой.

Ближайший преследователь Мартин Йонсруд Сундбю из Норвегии отстал на 1.02,9. Третье место у швейцарца Дарио Колоньи – отставание 1.19,1…
Тур де Ски, лыжные гонки, Сергей Устюгов

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Источник:

Championat.ru

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