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Серхио Агуэро вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Манчестер Сити" http://www.segodnya.ua/img/article/7853/54_main.1483448770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/54_tn.1483448770.jpg Мир Аргентинец в текущем сезоне забил 11 голов в Премьер-лиге

Серхио Агуэро вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Манчестер Сити"

Сегодня, 15:06

Аргентинец в текущем сезоне забил 11 голов в Премьер-лиге

Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вошел в тройку лучших бомбардиров "горожан" за всю историю клуба. В матче 20-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1) Агуэро забил один из двух голов своей команды, доведя личный бомбардирский счет до 153 мячей.

28-летний аргентинец сравнялся с Колином Беллом по количеству забитых мячей в составе "горожан". Теперь оба игрока делят третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Опережают их Томми Джонсон (166 голов) и Эрик Брук (177).

В нынешнем сезоне Агуэро провел 14 матчей в АПЛ и забил 11 голов.

Напомним, что аргентинский форвард присоединился к "Манчестер Сити" в 2011-м году, перейдя из мадридского "Атлетико" за 38 миллионов фунтов стерлингов.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Серхио Агуэро

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Источник:

FootBoom

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