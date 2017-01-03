Серхио Агуэро вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Манчестер Сити"
Аргентинец в текущем сезоне забил 11 голов в Премьер-лиге
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вошел в тройку лучших бомбардиров "горожан" за всю историю клуба. В матче 20-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1) Агуэро забил один из двух голов своей команды, доведя личный бомбардирский счет до 153 мячей.
28-летний аргентинец сравнялся с Колином Беллом по количеству забитых мячей в составе "горожан". Теперь оба игрока делят третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Опережают их Томми Джонсон (166 голов) и Эрик Брук (177).
В нынешнем сезоне Агуэро провел 14 матчей в АПЛ и забил 11 голов.
Напомним, что аргентинский форвард присоединился к "Манчестер Сити" в 2011-м году, перейдя из мадридского "Атлетико" за 38 миллионов фунтов стерлингов.
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