Серия взрывов в Египте: смертник подорвал себя возле церкви в Александрии

Вчера, 14:59

В церкви в городе Александрия, возле которой произошел взрыв, мог находиться патриарх Теодор Второй

В Александрии произошел взрыв. Фото: AP
В Александрии произошел взрыв. Фото: AP

Шесть человек погибли и еще 40 пострадали в результате взрыва у церкви в городе Александрия в Египте, пишут РИА Новости.

Взрыв произошел у дверей церкви в Александрии. Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

По предварительной информации, взрыв осуществил смертник. Сообщалось о погибшем офицере полиции, который задержал смертника и не позволил ему войти в церковь. В противном случае жертв было бы намного больше.

Напомним, ранее одно взрывное устройство сработало в коптской церкви "Мар Гиргис" городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом взрыве погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.
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