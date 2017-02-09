Сешнс утвержден генеральным прокурором США

Сегодня, 03:29

Соответствующее решение принял сенат Конгресса

Сешнс утвержден генеральным прокурором США, фото AFP
Сешнс утвержден генеральным прокурором США, фото AFP

Джефф Сешнс утвержден в должности генерального прокурора США, передает Reuters.

Соответствующее решение принял сенат Конгресса. За предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Сешнс, до настоящего времени сенатор-республиканец, представлявший штат Алабаму, известен своей жесткой позицией в отношении контроля над иммиграцией.

30 лет назад сенат отверг кандидатуру Сешнса на должность федерального судьи после того, как против него выдвинули обвинения в расизме. В частности, было установлено, что он назвал одного из чернокожих чиновников "ниггером", а другому разъяснил, что тот должен быть осторожен, когда разговаривает с белыми.

В 2016 году Сешнс раскритиковал движение "Жизни черных имеют значение", назвав его радикальным и обвинив в разжигании насилия в городах США. Его назначение уже вызвало многочисленные протесты гражданских активистов и юристов.
США, протесты, обвинения, назначение, движение, должность, решение, сенат, значение, судьи, должности

Вы сейчас просматриваете новость "Сешнс утвержден генеральным прокурором США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса, фото AFP

Вице-президент США Пенс привел к присяге министра обороны Мэттиса

28 Января, 01:58

Церемония прошла в здании Пентагона

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Глава погранслужбы США покинул свой пост

26 Января, 21:29

Пока неизвестно, ушел ли Морган по собственному желанию или был уволен

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп предложил пост министра ВМС Филиппу Билдену

26 Января, 04:01

Известно, что Филипп Билден никогда не служил в Военно-морских силах Соединенных Штатов

Мир

Рекс Тиллерсон, фото AFP

Сенат одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря

24 Января, 01:16

Тиллерсона предложил на эту должность президент США Дональд Трамп

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования