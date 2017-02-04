Сеть шокировала карта городов России, построенных узниками ГУЛАГа (фото)

Сегодня, 06:38

Города, которые полностью или почти полностью построены за счет рабского труда заключенных из лагерей, обозначены красным цветом


40 российских городов, основанных узниками ГУЛАГа. Фото: texty.org.ua

В сети появилась карта городов современной России, которые были построены руками заключенных концентрационных лагерей. Узники ГУЛАГа построили более 40 российских городов, сообщает издание "Тексты", которое опубликовало эту страшную карту.

Желтым цветом на карте обозначены города, которые частично строились заключенными. Они существовали и до лагерей, но труд заключенных привел к их существенному развитию. Школы, больницы, водопроводы, дороги, дома – все это возвели узники концентрационных лагерей.

Города, которые полностью или почти полностью построены за счет рабского труда заключенных из лагерей, обозначены красным цветом. К ним относятся Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Печора, Норильск, Воркута, Магнитогорск, Тайшет и другие.

"Общее их количество намного больше. Во-первых, до сих пор не все документы, касающиеся ГУЛАГа, рассекречены. Во-вторых, почти не принималось во внимание (и не отображалось на этой карте) огромное количество небольших поселений вдоль каналов, железнодорожных путей и автомагистралей, построенных заключенными в малозаселенных районах России", – объясняет автор пубилкации.

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