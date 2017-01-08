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Северная Корея заявила, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету http://www.segodnya.ua/img/article/7863/83_main.1483887388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/83_tn.1483887388.jpg Мир В МИД КНДР заявили, что к разработке такого оружия КНДР подтолкнула "враждебная политика" США

Северная Корея заявила, что готова испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Сегодня, 17:18

В МИД КНДР заявили, что к разработке такого оружия КНДР подтолкнула "враждебная политика" США

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте. Об этом заявил представитель МИД Северной Кореи, которого цитирует государственное агентство страны KCNA, передает Channel News Asia.

"Межконтинентальная баллистическая ракета будет запущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием КНДР", – сказал он.

При этом в МИД Северной Кореи заявили, что к разработке такого оружия КНДР подтолкнула "враждебная политика" США.

Напомним, 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о приближении страны к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.

МБР имеют минимальную дальность около 5500 км, но некоторые из них имеют дальность 10000 км или дальше. Штат Калифорния находится на расстоянии около 9000 км от Северной Кореи.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.

Из-за испытания ядерных и баллистических ракет Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года.
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Источник:

Украинская правда

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