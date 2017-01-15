"Севилья" вырвала победу у "Реала" в чемпионате Испании

В 18 туре чемпионата Испании встречались лидеры Примеры – "Севилья" принимала "Реал".

Мадридцы открыли счет на 67-й минуте, когда Роналду реализовал пенальти. Однако "Севилья" сумела вырвать победу в концовке встречи. На 85-й минуте Рамос забил в свои ворота, а на второй компенсированной минуте Йоветич принес победу "Севилье" – 2:1.