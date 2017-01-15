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"Севилья" вырвала победу у "Реала" в чемпионате Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7884/49_main.1484516626.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/49_tn.1484516626.jpg Мир Два гола хозяева забили в концовке поединка

"Севилья" вырвала победу у "Реала" в чемпионате Испании

Сегодня, 23:43

Два гола хозяева забили в концовке поединка

&quot;Севилья&quot; обыграла мадридцев. Фото AFP
"Севилья" обыграла мадридцев. Фото AFP

В 18 туре чемпионата Испании встречались лидеры Примеры – "Севилья" принимала "Реал".

Мадридцы открыли счет на 67-й минуте, когда Роналду реализовал пенальти. Однако "Севилья" сумела вырвать победу в концовке встречи. На 85-й минуте Рамос забил в свои ворота, а на второй компенсированной минуте Йоветич принес победу "Севилье" – 2:1.
футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Севилья

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Источник:

Сегодня|Спорт

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