Шансы Ле Пен победить на президентских выборах во Франции растут – Bloomberg

Опросы указывают, что рабочий класс во Франции – это крупнейшая группа избирателей, и большинство ее представителей не поддерживают кандидата-республиканца Фийона

Рабочий класс подтолкнул Великобританию к выходу из ЕС и помог Дональду Трампу стать президентом США. Во Франции на президентских выборах эта категория избирателей может стать наибольшей угрозой для кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, который сейчас, согласно опросам, лидирует в предвыборной гонке. Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что экономическая программа Фийона похожа на терапию, о которой международные институты годами умоляли Париж.

Но для многих французов с низкими доходами она кажется угрозой для их стандартов жизни.

Издание напоминает о том, что против жены Фийона недавно было открыто уголовное производство по подозрению в незаконном получении 500 тысяч евро во времена, когда она работала помощником депутата. Союзники кандидата-республиканца боятся, что это усилит у французов чувство, что Фийон равнодушен к трудностям простых людей. А это ставит под угрозу его шансы на победу на выборах.

Опросы указывают, что рабочий класс во Франции – это крупнейшая группа избирателей. И большинство ее представителей не поддерживают кандидата-республиканца.

Издание отмечает, что на этом может сыграть лидер радикалов из "Национального фронта" Марин Ле Пен, попытавшись повторить успех Дональда Трампа. "Если мы будем продолжать в том же духе, мы толкнем весь средний класс в руки Национального фронта", – сказала Рахида Дате, которая была членом правительства во главе с Фийоном.

"Если Марин Ле Пен станет кандидатом, который будет предлагать зарплаты, рабочие места и сокращение налогов, тогда берегитесь, мы разобьемся", – сказала она.

Bloomberg пишет, что годовой доход работников во Франции составляет менее 20 тысяч евро. Такая зарплата, как свидетельствуют данные национального агентства статистики, у почти трети от 44,8 миллионов зарегистрированных избирателей в стране. Рабочая группа включает в себя строителей, работников заводов, клерков низшего звена, официантов и т.д. По словам главы центра опросов IFOP Жерома Форке, только 11% таких избирателей поддерживают Фийона. 40% из них поддерживают Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Франсуа Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции от Республиканцев. Главным соперником республиканца может стать Мари Ле-Пен.

Ранее социологический опрос РОР2017 показал, что французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов.