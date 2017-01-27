Шансы Ле Пен победить на президентских выборах во Франции растут – Bloomberg

Сегодня, 15:37

Опросы указывают, что рабочий класс во Франции – это крупнейшая группа избирателей, и большинство ее представителей не поддерживают кандидата-республиканца Фийона

Ле Пен. Фото: AFP
Ле Пен. Фото: AFP

Рабочий класс подтолкнул Великобританию к выходу из ЕС и помог Дональду Трампу стать президентом США. Во Франции на президентских выборах эта категория избирателей может стать наибольшей угрозой для кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, который сейчас, согласно опросам, лидирует в предвыборной гонке. Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что экономическая программа Фийона похожа на терапию, о которой международные институты годами умоляли Париж.

Но для многих французов с низкими доходами она кажется угрозой для их стандартов жизни.

Издание напоминает о том, что против жены Фийона недавно было открыто уголовное производство по подозрению в незаконном получении 500 тысяч евро во времена, когда она работала помощником депутата. Союзники кандидата-республиканца боятся, что это усилит у французов чувство, что Фийон равнодушен к трудностям простых людей. А это ставит под угрозу его шансы на победу на выборах.

Опросы указывают, что рабочий класс во Франции – это крупнейшая группа избирателей. И большинство ее представителей не поддерживают кандидата-республиканца.

Издание отмечает, что на этом может сыграть лидер радикалов из "Национального фронта" Марин Ле Пен, попытавшись повторить успех Дональда Трампа. "Если мы будем продолжать в том же духе, мы толкнем весь средний класс в руки Национального фронта", – сказала Рахида Дате, которая была членом правительства во главе с Фийоном.

"Если Марин Ле Пен станет кандидатом, который будет предлагать зарплаты, рабочие места и сокращение налогов, тогда берегитесь, мы разобьемся", – сказала она.

Bloomberg пишет, что годовой доход работников во Франции составляет менее 20 тысяч евро. Такая зарплата, как свидетельствуют данные национального агентства статистики, у почти трети от 44,8 миллионов зарегистрированных избирателей в стране. Рабочая группа включает в себя строителей, работников заводов, клерков низшего звена, официантов и т.д. По словам главы центра опросов IFOP Жерома Форке, только 11% таких избирателей поддерживают Фийона. 40% из них поддерживают Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Франсуа Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции от Республиканцев. Главным соперником республиканца может стать Мари Ле-Пен.

Ранее социологический опрос РОР2017 показал, что французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов.
выборы, Франция, опрос, ле пен, фийон

Вы сейчас просматриваете новость "Шансы Ле Пен победить на президентских выборах во Франции растут – Bloomberg". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ZN.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Рахой. Фото: AFP

Премьер-министр Испании рассказал, что может привести к краху Европы

Вчера, 15:26

По словам Рахоя, очень важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо

Мир

Бенуа Амон. Фото: AFP

Выборы во Франции: Стало известно, кто выиграл теледебаты среди социалистов

Вчера, 12:17

Оба претендента от правящей партии выразили свою обеспокоенность в связи с предполагаемой внешней политикой президента США Дональда Трампа

Сергей Корсунский

Инаугурация Дональда Трампа и мир: шабаш в Кобленце

23 Января, 14:55

Политика

Марин Ле Пен. Фото: AFP

МИД Украины резко ответило на слова Ле Пен о том, что "Крым никогда не был украинским"

17 Января, 14:50

Утверждения французского политика являются ничтожными, заявили в ведомстве

Политика

Марин Ле Пен, фото AFP

Ле Пен пообещала признать Крым российским в случае победы на выборах

17 Января, 04:05

Кроме того, Ле Пен назвала "бессмысленными" антироссийские санкции

Мир

Мари Ле Пен. Фото: instagram news_molniya

Ващиковски: Ле Пен может навредить Польше

17 Января, 09:52

Французский политик намерена реформировать Евросоюз, что может радикально изменить ситуацию в Европе, считают в польском МИД

Мир

Марин Ле Пен. Фото: instagram news_molniya

Ле Пен раскитиковала миграционную политику Франции

16 Января, 11:04

Кандидат в президенты Франции высказаласть против предоставления жилья мигрантам

Мир

Ле Пен. Фото: AFP

После неудачи в России Ле Пен полетела просить деньги в США

16 Января, 09:07

По ее словам, она не встречалась с Дональдом Трампом или представителями его команды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования