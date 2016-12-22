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"Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе, получил Южноамериканский кубок (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/90_main.1482395093.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/90_tn.1482395093.jpg Мир Самолет с бразильской командой разбился по пути на финальный матч турнира  

"Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе, получил Южноамериканский кубок (фото)

Сегодня, 10:20

Самолет с бразильской командой разбился по пути на финальный матч турнира

 

Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе в ноябре, получил Южноамериканский кубок во время жеребьевки Кубка Либертадорес.

Самолет разбился 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

КОНМЕБОЛ решила присвоить "Шапекоэнсе" звание победителя турнира, "Атлетико Насьональ" стал вице-чемпионом и получил приз fair play.

Трофей получал президент клуба Плиньо Давид де Нес.

"Шапекоэнсе" впервые в истории стал обладателем Южноамериканского кубка.
кубок, футбол, футболисты, Шапекоэнсе

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Р-спорт

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