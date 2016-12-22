"Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе, получил Южноамериканский кубок (фото)

Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе в ноябре, получил Южноамериканский кубок во время жеребьевки Кубка Либертадорес.

Самолет разбился 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

КОНМЕБОЛ решила присвоить "Шапекоэнсе" звание победителя турнира, "Атлетико Насьональ" стал вице-чемпионом и получил приз fair play.

Трофей получал президент клуба Плиньо Давид де Нес.

"Шапекоэнсе" впервые в истории стал обладателем Южноамериканского кубка.