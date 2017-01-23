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Шесть российских бомбардировщиков вылетели из РФ и ударили по ИГИЛ в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7908/83_main.1485175199.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/83_tn.1485175199.jpg Мир Дальние бомбардировщики прикрывали истребители, вылетевшие с аэродрома в Хмеймим, отмечают в Минобороны РФ

Шесть российских бомбардировщиков вылетели из РФ и ударили по ИГИЛ в Сирии

Сегодня, 14:40

Дальние бомбардировщики прикрывали истребители, вылетевшие с аэродрома в Хмеймим, отмечают в Минобороны РФ

Российские бомбардировщики. Фото: mil.ru
Российские бомбардировщики. Фото: mil.ru

Российская авиация нанесла мощный удар по объектам террористической группировки "Исламское государство", отправив прямо из РФ в боевой вылет дальние бомбардировщики Ту-22М3. об этом сообщают в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что для удара по ИГИЛ в сирийском городе Дейр эз-Зоре, самолеты совершили перелет из России через Ирак и Иран.

"Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30см и Су-35с с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", – уточнили в Минобороны.

Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, для того, чтобы прекратить войну в Сирии, необходимо применить силу против террористов. Дипломат считает, что терроризм на сирийской земле нужно беспощадно бить и добивать.

Как сообщал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников, Россия увеличивает военное присутствие в Сирии вопреки заявлениям о начале его сокращения. На это в Минобороны РФ ответили, что данная информация западных СМИ является "уткой" и она не соответствует действительности.

Напомним, в Сирии с 29 декабря начало действовать перемирие, о котором договорились Россия, Турция и Иран. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, стороны договорились не только о прекращении огня в многострадальной Сирии, но и начать процесс мирных переговоров по урегулированию ситуации.
россия, Сирия, самолеты, рф, бомбардировщики, ИГИЛ
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