Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
МОК начал расследование спортсменов после перепроверки допинг-проб Сочи-2014
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о предварительном отстранении шестерых российских лыжников от всех международных соревнований.
Отмечается, что это стало результатом расследований, возбужденных в отношении этих спортсменов МОК после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2014 в Сочи.
"В нынешних обстоятельствах, учитывая, что соревнования, проводимые FIS, находятся в самом разгаре, спортивные достижения этих атлетов подрываются данными, изложенными в докладе Ричарда Макларена. Поэтому МОК уполномочил FIS принять меры в отношении этих спортсменов, не выходя за рамки своей компетенции.
Шесть лыжников, против которых МОК начал расследование, предварительно отстранены, начиная с 22 декабря 2016 года, в соответствии с антидопинговыми правилами FIS. Расследование предполагаемых нарушений будет проводиться Дисциплинарным комитетом МОК, но временные дисквалификации наложены на них именно FIS. Обе организации намерены сотрудничать в данном вопросе.
Спортсмены и Федерация лыжных гонок России были извещены о принятом решении. FIS не уполномочена разглашать их имена, это могут сделать сами атлеты и российская сторона", – говорится в заявлении организации.
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