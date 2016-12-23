Шесть российских лыжников отстранены от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о предварительном отстранении шестерых российских лыжников от всех международных соревнований.

Отмечается, что это стало результатом расследований, возбужденных в отношении этих спортсменов МОК после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2014 в Сочи.

"В нынешних обстоятельствах, учитывая, что соревнования, проводимые FIS, находятся в самом разгаре, спортивные достижения этих атлетов подрываются данными, изложенными в докладе Ричарда Макларена. Поэтому МОК уполномочил FIS принять меры в отношении этих спортсменов, не выходя за рамки своей компетенции.

Шесть лыжников, против которых МОК начал расследование, предварительно отстранены, начиная с 22 декабря 2016 года, в соответствии с антидопинговыми правилами FIS. Расследование предполагаемых нарушений будет проводиться Дисциплинарным комитетом МОК, но временные дисквалификации наложены на них именно FIS. Обе организации намерены сотрудничать в данном вопросе.

Спортсмены и Федерация лыжных гонок России были извещены о принятом решении. FIS не уполномочена разглашать их имена, это могут сделать сами атлеты и российская сторона", – говорится в заявлении организации.