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Шесть российских лыжников отстранены от соревнований http://www.segodnya.ua/img/article/7824/49_main.1482494754.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/49_tn.1482494754.jpg Мир МОК начал расследование спортсменов после перепроверки допинг-проб Сочи-2014

Шесть российских лыжников отстранены от соревнований

Сегодня, 14:01

МОК начал расследование спортсменов после перепроверки допинг-проб Сочи-2014

Проверка против лыжников. Фото AFP
Проверка против лыжников. Фото AFP

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о предварительном отстранении шестерых российских лыжников от всех международных соревнований.

Отмечается, что это стало результатом расследований, возбужденных в отношении этих спортсменов МОК после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2014 в Сочи.

"В нынешних обстоятельствах, учитывая, что соревнования, проводимые FIS, находятся в самом разгаре, спортивные достижения этих атлетов подрываются данными, изложенными в докладе Ричарда Макларена. Поэтому МОК уполномочил FIS принять меры в отношении этих спортсменов, не выходя за рамки своей компетенции.

Шесть лыжников, против которых МОК начал расследование, предварительно отстранены, начиная с 22 декабря 2016 года, в соответствии с антидопинговыми правилами FIS. Расследование предполагаемых нарушений будет проводиться Дисциплинарным комитетом МОК, но временные дисквалификации наложены на них именно FIS. Обе организации намерены сотрудничать в данном вопросе.

Спортсмены и Федерация лыжных гонок России были извещены о принятом решении. FIS не уполномочена разглашать их имена, это могут сделать сами атлеты и российская сторона", – говорится в заявлении организации.
лыжи, допинг, Олимпиада-2014, МОК , лыжные гонки

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СЭ

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