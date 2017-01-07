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Шестой этап ралли "Дакар" отменен http://www.segodnya.ua/img/article/7861/36_main.1483776022.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/36_tn.1483776022.jpg Мир Из-за плохих погодных условий 7 и 8 января спортсмены будут отдыхать

Шестой этап ралли "Дакар" отменен

Сегодня, 10:29

Из-за плохих погодных условий 7 и 8 января спортсмены будут отдыхать

7 и 8 января спортсмены будут отдыхать. Фото AFP
7 и 8 января спортсмены будут отдыхать. Фото AFP

Организаторы ралли-рейда "Дакар" приняли решение отменить шестой этап гонки из-за плохих погодных условий. Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км.

"Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню. К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом, спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января", – говорится в пресс-релизе.

После пятого этапа зачет грузовиков возглавил голландец Жерар де Рой на Iveco. В зачете квадроциклов лидирует француз Симон Витсу.
Дакар, ралли Дакар

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РСпорт

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