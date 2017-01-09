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Шевченко вручил награду ФИФА за выдающуюся карьеру (фото)

Сегодня, 21:20

Лауреатом премии стал 39-летний бразилец Фалькао

Андрей Шевченко и Фалькао. Фото AFP
Андрей Шевченко и Фалькао. Фото AFP

Бразильский футзалист Фалькао получил награду за выдающуюся карьеру во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.

39-летний футзалист неоднократно признавался лучшим в мире, становился победителем и призером чемпионатов мира. В 2004 году он становился лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Он восемь раз побеждал в клубном чемпионате Южной Америки и девять раз становился чемпионом Бразилии.

После ЧМ-2016 Фалькао завершил карьеру в сборной Бразилии. Тогда его команда остановилась в четвертьфинале.

Фалькао получил награду из рук легендарного украинского футболиста, нынче занимающего пост наставника нашей сборной, Андрея Шевченко.
футбол, Андрей Шевченко, футзал, ФИФА, FIFA's Best

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Сегодня|Спорт

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