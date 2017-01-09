Шевченко вручил награду ФИФА за выдающуюся карьеру (фото)
Лауреатом премии стал 39-летний бразилец Фалькао
Бразильский футзалист Фалькао получил награду за выдающуюся карьеру во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе.
39-летний футзалист неоднократно признавался лучшим в мире, становился победителем и призером чемпионатов мира. В 2004 году он становился лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Он восемь раз побеждал в клубном чемпионате Южной Америки и девять раз становился чемпионом Бразилии.
После ЧМ-2016 Фалькао завершил карьеру в сборной Бразилии. Тогда его команда остановилась в четвертьфинале.
Фалькао получил награду из рук легендарного украинского футболиста, нынче занимающего пост наставника нашей сборной, Андрея Шевченко.
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