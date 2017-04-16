Шокирующие кадры: в сети появилось новое видео с места жуткого теракта в Алеппо (18+)

В результате теракта погибли более 100 человек

В сети появилось новое видео с места теракта в сирийском Алеппо при эвакуации жителей. Внимание, не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой!

Новое видео опубликовало издание "Анадолу" в Твиттере.

Напомним, на одной из автостанций в Алеппо произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек.

В 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин взорвался автомобиль со смертником.

Большинство погибших – женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.