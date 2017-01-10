Шойгу ответил на заявление Пентагона о "нулевом" вкладе РФ в борьбу с ИГИЛ

По словам главы Минобороны РФ, он не может согласиться с такой оценкой своего американского коллеги

Глава Пентагона Эштон Картер перепутал страну, когда говорил о якобы нулевом вкладе РФ в борьбу с терроризмом в Сирии, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны России глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, "нулевую" оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках", – отметил министр.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии является нулевым. "Нет, они не сделали ничего против (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), фактически нуль", – сказал Картер, выразив при этом мнение, что США пришлось самим бороться с терроризмом.

В свою очередь, Шойгу считает, что российские ВКС остались без помощи Международной антитеррористической коалиции, действуя в Сирии. "Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы не нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нулям, а в минус, к великому сожалению мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там (в Сирии) серьезной группировки, как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции", – пояснил он.

Ранее в Госдуме РФ жестко ответили на заявление Пентагона о "нулевом" вкладе Москвы в борьбу с ИГИЛ.

Как известно, глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу США с ИГИЛ "нулевой". "Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер, который с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну".