Шойгу озвучил планы Минобороны РФ на 2017 год

Сегодня, 14:39

По его словам, в сентябре пройдет российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017"

Сергей Шойгу. Фото: ТАСС
Сергей Шойгу. Фото: ТАСС

Российские военные в 2017 году проведут более 2,8 тыс. учений, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017", – сказал Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он обратил внимание командиров на необходимость в ходе боевой подготовки учитывать опыт, полученный в Сирии.

Шойгу рассказал, что подразделения Сухопутных войск, ВДВ и береговых войск ВМФ сейчас приступили "к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп", а военные летчики выполняют одиночные упражнения и полеты в составе пар, звеньев и отрядов.

"Налет с начала зимнего периода обучения доведен до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность (время, проведенное в море – Ред.) экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", – добавил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе.

Как известно, в 50 км от границы с Украиной в Ростовской области Российской Федерации формируется мотострелковаяй дивизия численностью в 10,5 тыс. военных вооруженных сил РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, разместив на границе с Украиной свои войска, Россия открыто демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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