Шойгу поведал об "успехах" российских военных в Сирии

За все время пребывания российских войск в Сирии было уничтожено 35 тысяч боевиков, заявил министр

За время нахождения российского контингента в Сирии было уничтожено множество боевиков и техники, а также был "богатый улов" на военные трофеи. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

Он отметил, что за все время пребывания российских войск в Сирии было уничтожено 35 тысяч боевиков.

"Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира", – сказал Шойгу на коллегии Минобороны в четверг.

По словам министра, всего ВКС РФ совершили 18,8 тысяч вылетов, нанеся 71 тысяч ударов по террористам.

"У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия", – сказал министр.

Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об отправке наблюдателей ООН в сирийский город Алеппо. В резолюции Совет просит ООН обеспечить дальнейшее развертывание штаба по мониторингу и отчетности по эвакуации и требует от всех сторон обеспечить наблюдателям безопасный и беспрепятственный доступ.