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Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений http://www.segodnya.ua/img/article/7820/72_main.1482412923.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/72_tn.1482412923.jpg Мир По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии

Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений

Сегодня, 15:17

По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии

Шойгу. Фото: zampolit.com
Шойгу. Фото: zampolit.com

Закупка десяти образцов вооружений приостановлена из-за недостатков, выявленных при их использовании в Сирии, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии… Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", – сказал Шойгу.

Ранее издание Die Welt написало, что Россия и Иран своей военной поддержкой сирийского диктатора Башара Асада в Алеппо доказали всю беспомощность "международного сообщества".
россия, Сирия, шойгу, минобороны россии, вооружения
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