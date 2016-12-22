Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений

По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии

Закупка десяти образцов вооружений приостановлена из-за недостатков, выявленных при их использовании в Сирии, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии… Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", – сказал Шойгу.

Ранее издание Die Welt написало, что Россия и Иран своей военной поддержкой сирийского диктатора Башара Асада в Алеппо доказали всю беспомощность "международного сообщества".