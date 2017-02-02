Шпионский скандал в России, протесты в Румынии, депортация в США: что происходит в мире на этой неделе

Серьезный шпионский скандал разгорелся в России: трем людям предъявили обвинения в государственной измене. Двое из них – сотрудники киберцентра ФСБ РФ, руководитель одного из подразделений Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев. Третий – глава отделов расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. "Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в государственной измене. Это единственная статья в деле, других обвинений нет", – сказал адвокат одного из обвиняемых Иван Павлов. Не уточняя, чьи именно интересы он представляет, он подчеркнул, что его подзащитный вину не признает.

Уголовное дело ведет следственное управление ФСБ РФ. Интересно то, что обвиняемые передавали сведения, составляющие государственную тайну неким американским спецслужбам. Причем, не ЦРУ, как писали поначалу российские СМИ со ссылкой на собственные источники – уже на следующий день другие источники других российских СМИ опровергли причастность разведуправления США к данному делу. Адвокат Павлов тоже опровергает это: "Никакое ЦРУ в деле не фигурирует, фигурирует страна. Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ". В американской разведке и вовсе отказались комментировать подобные слухи.

В квартире и загородном доме Михайлова провели обыск – и нашли 12 млн долларов. Считается, что он был куратором хакерской группы "Шалтай-Болтай", лидер которой – Владимир Аникеев по кличке Льюис – также содержится под стражей, но уже по другому делу: его обвиняют в получении данных незаконным путем. Дело Аникеева ведет Генпрокуратура РФ и он, по последним сообщениям, пошел на сделку со следствием, а общаться с прессой не желает. Странно то, что именно "Шалтай-Болтай" обвиняют во взломе личной почты премьера РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича и других чиновников. Кроме того, считается, что именно они передавали украинским хакерам некие секретные данные по вопросам, касающимся нашей страны.

Версию о связи дела о госизмене и дела Аникеева опровергают все. Иван Павлов заявил, что в документах нет ни слова о "Шалтай-Болтае". Кроме того, следствие ведут два разных ведомства. Ранее, впрочем, сообщалось, что, по мнению неких источников в ФСБ эти дела пересекаются, но не смешаны.

Что именно сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" передавали американским спецслужбам тоже остается в секрете. Есть версия, что именно они "слили" информацию о российском следе в хакерских атаках на США, но пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это "нелепыми инсинуациями", заявив в очередной раз, что РФ к кибератакам непричастна.

И СНОВА НАВАЛЬНЫЙ. Тем временем СМИ опять заинтересовались делом "Кировлеса". В основном потому, что судья Алексей Втюрин распорядился силой доставить на очередное заседание Алексея Навального и Петра Офицерова, которые проигнорировали два предыдущих заседания "без уважительных причин". Все это сопровождалось явлением судебных приставов в "Фонд борьбы с коррупцией", в результате чего на суд в Кирове явилось больше журналистов, чем на десять предыдущих. Что Навальный, естественно, использовал, в очередной раз заявив о своих президентских амбициях. Мол, заседания стали проводить чаще, чтобы помешать его кампании, а в избирательной гонке он будет участвовать вне зависимости от приговора. "Этого от меня ждут люди", – заявил оппозиционер, не уточнив, впрочем, как он собирается обойти законодательный запрет для осужденных по тяжким статьям.

Напомним, по версии обвинения в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств госпредприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания", которой руководил Петр Офицеров. ВЛК покупала лес по заниженной цене, а затем продавала задорого. Ущерб составил 16 млн рублей. Тогда судья приговорил Навального к пяти годам, Офицерова – к четырем. Но в Москве прошли массовые протесты и осужденных освободили, заменив им сроки на условные. Навальный и Офицеров обжаловали приговор в Евросуде по правам человека, после чего Верховный суд России снова сбросил рассмотрение дела в тот же Кировский областной суд, присовокупив админнарушения.

Over 300,000 citizens on the streets of #Romania tonight, protesting in defence of the #RuleofLaw. More #protests to follow in the next days pic.twitter.com/o2gPO39MnV — Paul Ivan (@paul2ivan) 1 февраля 2017 г.

МАЙДАН В БУХАРЕСТЕ. В ночь на четверг Бухарест и другие города Румынии охватили самые массовые протесты со времен падения коммунизма. Около 150 тысяч человек вышли на улицы в столице, еще 100-150 тысяч приняли участие в акциях по стране после того, как правительство страны решило отменить и смягчить наказание для коррупционных преступлений с ущербом менее 200 тыс леев ($47,5 тыс). Это вдвое больше среднего годового дохода жителей. Протест перешел во вспышки насилия: демонстранты, скандируя "Воры!" и "Крысы!" запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, те отвечали слезоточивым газом. Есть пострадавшие. Евросоюз также направил предупреждение по поводу инициативы, к ним присоединились посольства Канады и США. Румынские СМИ утверждают: этот закон выгоден для лидера правящей партии, премьера Ливиу Драгни. Сам премьер обвинения отрицает. В четверг утром министр Румынии по делам бизнеса и торговли Флорин Николае Жьяну вышел из состава кабмина: "Как я должен смотреть в глаза своему сыну?.. Я вынужден буду объяснять, что его отец был трусом". Накануне в отставку ушел генсек правительства Даниел Шандру. Напомним, ранее премьер Драгни был обвинен прокурорами управления по борьбе с коррупцией в подделке результатов голосования на референдуме о смещении с должности президента Траяна Бэсэску в июле 2012.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТРАМП. Спустя неделю после инаугурации (27 января) президент США Дональд Трамп подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов. Ключевые пункты – 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана с грин-картами, приостановка на неопределенный срок приема сирийских беженцев и преференции для немусульман при получении убежища. В результате посольства по всему миру взялись выполнять указ, авиакомпании не продают билеты жителям данных стран, а мир обрушился на Трампа с критикой.

В самой стране тоже неспокойно: обладателей грин-карт задерживали в аэропортах и готовили к депортации, в крупных городах прошли акции протеста, поддержанные как соперницей Трампа на выборах Хиллари Клинтон, так и экс-президентом Бараком Обамой. Указ одновременно обжаловали несколько американских судов. Судья Энн Доннелли отметила, что "у правительства не было полноценной возможности все продумать", после чего постановила приостановить депортацию иностранцев. А генпрокуроры 16 штатов (как минимум) обсуждают блокировку указа. Кроме того, в Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава страны.

Решение Трампа раскритиковали многие: канцлер Германии Ангела Меркель, мэр Лондона Садик Хан, премьер Канады Джастин Трюдо и другие политики. Ирак готовит санкции против американцев, а Иран и вовсе перестанет выдавать жителям США въездные визы. "Трамп — в политике человек новый, – отметил президент Ирана Хасан Роухани. – Пройдет немало времени, и США заплатят большую цену, прежде чем он поймет, что на самом деле происходит в мире". Британцы же собрали больше миллиона подписей за отмену визита Трампа к королеве. Визит, впрочем, все таки состоится.

Само подписание указа уже превратилось в мем – по сети расходятся гифки, на которых Трамп показывает всем разные рисунки, от лошадки до собственного портрета.

СТРЕЛЬБА В МЕЧЕТИ. Подозреваемому в нападении на Исламский культурный центр в Квебек-Сити предъявили обвинения по 11 пунктам, в частности его обвиняют в шести убийствах и пяти покушениях на убийство. Исполнителем теракта стал 27-летний канадец Александр Биссоннет, который изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля. Суд назначен на 21 февраля. Второго подозреваемого, Мохамеда Хадира, после допроса отпустили, он фигурирует как свидетель.

После нападения на мечеть Биссоннет скрылся на автомобиле, а позже сам позвонил в полицию, чтобы сдаться, и был арестован. В машине нашли пистолет и два автомата Калашникова. Бывшие сокурсники характеризуют его как сторонника праворадикальных идей, а в соцсетях он был подписан на президента США Дональда Трампа и лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Напомним, в результате нападения на мечеть во время молитвы шесть человек погибли.

ПРЕДОК ЧЕЛОВЕКА. Палеонтологи из Великобритании и Китая откопали в сланцевых залежах в провинции Шаньси древнейшего предка животных, рыб и человека – примитивное многоклеточное, жившее 540 млн лет назад. Его назвали Saccorhytus coronarius, что переводится с латыни как "сморщенный мешок с короной. Это небольшая овальная структура в миллиметр длиной, и вправду напоминающая мешок с зубастыми краями. У него есть подобие жабр, которые впоследствии могли превратиться в челюсти и нос первых рыб.

Источник изображения: S Conway Morris / Jian Han

САТУРН В HD. Космический аппарат "Cassini" прислал на землю детализированные фото колец Сатурна. Изображения высокого разрешения позволяют рассмотреть объекты диаметром всего в 550 метров. На них видны такие мелкие структуры, как "соломинки" и "пропеллеры", которые сформировались благодаря гравитации одного из спутников планеты.