Шпионский скандал в России, протесты в Румынии, депортация в США: что происходит в мире на этой неделе

Серьезный шпионский скандал разгорелся в России: трем людям предъявили обвинения в государственной измене. Двое из них – сотрудники киберцентра ФСБ РФ, руководитель одного из подразделений Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев. Третий – глава отделов расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. "Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в государственной измене. Это единственная статья в деле, других обвинений нет", – сказал адвокат одного из обвиняемых Иван Павлов. Не уточняя, чьи именно интересы он представляет, он подчеркнул, что его подзащитный вину не признает.

Уголовное дело ведет следственное управление ФСБ РФ. Интересно то, что обвиняемые передавали сведения, составляющие государственную тайну неким американским спецслужбам. Причем, не ЦРУ, как писали поначалу российские СМИ со ссылкой на собственные источники – уже на следующий день другие источники других российских СМИ опровергли причастность разведуправления США к данному делу. Адвокат Павлов тоже опровергает это: "Никакое ЦРУ в деле не фигурирует, фигурирует страна. Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ". В американской разведке и вовсе отказались комментировать подобные слухи.

В квартире и загородном доме Михайлова провели обыск – и нашли 12 млн долларов. Считается, что он был куратором хакерской группы "Шалтай-Болтай", лидер которой – Владимир Аникеев по кличке Льюис – также содержится под стражей, но уже по другому делу: его обвиняют в получении данных незаконным путем. Дело Аникеева ведет Генпрокуратура РФ и он, по последним сообщениям, пошел на сделку со следствием, а общаться с прессой не желает. Странно то, что именно "Шалтай-Болтай" обвиняют во взломе личной почты премьера РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича и других чиновников. Кроме того, считается, что именно они передавали украинским хакерам некие секретные данные по вопросам, касающимся нашей страны.

Версию о связи дела о госизмене и дела Аникеева опровергают все. Иван Павлов заявил, что в документах нет ни слова о "Шалтай-Болтае". Кроме того, следствие ведут два разных ведомства. Ранее, впрочем, сообщалось, что, по мнению неких источников в ФСБ эти дела пересекаются, но не смешаны.

Что именно сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" передавали американским спецслужбам тоже остается в секрете. Есть версия, что именно они "слили" информацию о российском следе в хакерских атаках на США, но пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это "нелепыми инсинуациями", заявив в очередной раз, что РФ к кибератакам непричастна.

И СНОВА НАВАЛЬНЫЙ. Тем временем СМИ опять заинтересовались делом "Кировлеса". В основном потому, что судья Алексей Втюрин распорядился силой доставить на очередное заседание Алексея Навального и Петра Офицерова, которые проигнорировали два предыдущих заседания "без уважительных причин". Все это сопровождалось явлением судебных приставов в "Фонд борьбы с коррупцией", в результате чего на суд в Кирове явилось больше журналистов, чем на десять предыдущих. Что Навальный, естественно, использовал, в очередной раз заявив о своих президентских амбициях. Мол, заседания стали проводить чаще, чтобы помешать его кампании, а в избирательной гонке он будет участвовать вне зависимости от приговора. "Этого от меня ждут люди", – заявил оппозиционер, не уточнив, впрочем, как он собирается обойти законодательный запрет для осужденных по тяжким статьям.

Напомним, по версии обвинения в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств госпредприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания", которой руководил Петр Офицеров. ВЛК покупала лес по заниженной цене, а затем продавала задорого. Ущерб составил 16 млн рублей. Тогда судья приговорил Навального к пяти годам, Офицерова – к четырем. Но в Москве прошли массовые протесты и осужденных освободили, заменив им сроки на условные. Навальный и Офицеров обжаловали приговор в Евросуде по правам человека, после чего Верховный суд России снова сбросил рассмотрение дела в тот же Кировский областной суд, присовокупив админнарушения.

