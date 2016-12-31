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Штайнмайер надеется на порядок для "погрязшего в хаосе мира" http://www.segodnya.ua/img/article/7850/16_main.1483217107.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/16_tn.1483217107.jpg Мир Для достижения мира требуется мужество, считает министр иностранных дел ФРГ

Штайнмайер надеется на порядок для "погрязшего в хаосе мира"

Вчера, 22:43

Для достижения мира требуется мужество, считает министр иностранных дел ФРГ

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP

Кризисы и конфликты продолжатся и в 2017 году, однако не стоит терять надежду, заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Deutsche Welle.

"Редко приход Нового года сопровождается таким количеством открытых вопросов в мировой политике", – заявил министр, подчеркнув, что нынешнему поколению придется "найти новый порядок в этом погрязшем в хаосе мире".

"Мы все рады, что закончилась холодная война. Однако пришедшее ей на смену состояние неопределенности не менее опасно", – отметил политик. 

Несмотря ни на что, происходят события, которые дарят надежду.

"К примеру, кто мог подумать о том, что у Колумбии когда-нибудь появится шанс достичь примирения? И это после конфликта, стоившего жизни тысячам и заставившего миллионы покинуть свои дома, конфликта, разрушившего семьи и расколовшего страну", – заявил политик. Он подчеркнул, что успехи не всегда заметны, однако, это не означает, что они невозможны.

"Для достижения мира требуется мужество. Надо сохранить его и в 2017 году", – заявил Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер в 2017 году с большой вероятностью станет преемником Йоахима Гаука на посту президента Германии. Его кандидатуру поддержали не только однопартийцы социал-демократы, но и после – некоторых раздумий – оппоненты из блока ХДС/ХСС.
война, штайнмайер, холодная война, фрг

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