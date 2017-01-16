Штайнмайер ответил на жесткий выпад Трампа в адрес НАТО

По его словам, в Альянсе с обеспокоенностью воспринимают последнее заявление избранного президента США

Руководство НАТО с обеспокоенностью воспринимает заявления избранного президента Дональда Трампа о то, что Североатлантический альянс устарел. Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Я сейчас прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью", – сказал он.

Сроки возобновления межсирийских переговоров в Женеве не определены, также отметил Штайнмайер.

"Мы должны настаивать на том, чтобы переговорный процесс о будущем Сирии вернулся в руки ООН, – сказал он. – Пока мы еще не можем сказать, что это обеспечено, и уж точно не можем сказать, когда процесс в Женеве возобновится".

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны не финансируют должным образом. По его мнению, военный блок был создан слишком давно и вполне логично, что уже устарел, так как не финансируется должным образом, в том числе не решил проблемы мирового терроризма.

"Я сказал давным-давно, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, оно устарело, так как было создано много, много лет назад. Во-вторых, страны не финансируют его так, как должны", – сказал Трамп.

В то же время он отметил, что для него НАТО является важным.