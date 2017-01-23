Штайнмайер предупредил, что с приходом Трампа Германию ждут турбулентные времена

По его словам, Германия должна готовиться к "непредсказуемости и неопределенности" с администрацией Трампа

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам в течение срока действия на посту президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал изданию Bild 22 января, передает "Радио свобода".

Штайнмайер заявил, что хотя Германия должна готовиться к "непредсказуемости и неопределенности" с администрацией Трампа, он также убежден, что Берлин все же найдет "внимательных слушателей" в Вашингтоне, которые знают, что "даже крупные страны нуждаются в партнерах в этом мире".

Канцлер Ангела Меркель, которую Трамп раскритиковал за миграционную политику, сказала, что ожидает компромисс с новым президентом США в вопросах торговли и военных расходах.

Заместитель канцлера Зигмар Габриэль ранее заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Европе, возможно, придется создать новую экономическую стратегию, если Трамп будет проводить протекционистскую торговую политику.

Немецкие чиновники также обеспокоены заявлениями Трампа о НАТО как "устаревшей" структуру и недостаточную борьбу с терроризмом.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен сказала в интервью газете Handelsblatt 23 января, что "НАТО – это не бизнес-сделка. Вы не можете купить доверие".

Ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт высказал мнение, что Европу встревожила инаугурационная речь Дональда Трампа.