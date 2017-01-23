Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Штайнмайер предупредил, что с приходом Трампа Германию ждут турбулентные времена http://www.segodnya.ua/img/article/7907/92_main.1483217107.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/92_tn.1483217107.jpg Мир По его словам, Германия должна готовиться к "непредсказуемости и неопределенности" с администрацией Трампа

Штайнмайер предупредил, что с приходом Трампа Германию ждут турбулентные времена

Сегодня, 12:06

По его словам, Германия должна готовиться к "непредсказуемости и неопределенности" с администрацией Трампа

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам в течение срока действия на посту президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал изданию Bild 22 января, передает "Радио свобода".

Штайнмайер заявил, что хотя Германия должна готовиться к "непредсказуемости и неопределенности" с администрацией Трампа, он также убежден, что Берлин все же найдет "внимательных слушателей" в Вашингтоне, которые знают, что "даже крупные страны нуждаются в партнерах в этом мире".

Канцлер Ангела Меркель, которую Трамп раскритиковал за миграционную политику, сказала, что ожидает компромисс с новым президентом США в вопросах торговли и военных расходах.

Заместитель канцлера Зигмар Габриэль ранее заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Европе, возможно, придется создать новую экономическую стратегию, если Трамп будет проводить протекционистскую торговую политику.

Немецкие чиновники также обеспокоены заявлениями Трампа о НАТО как "устаревшей" структуру и недостаточную борьбу с терроризмом.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен сказала в интервью газете Handelsblatt 23 января, что "НАТО – это не бизнес-сделка. Вы не можете купить доверие".

Ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт высказал мнение, что Европу встревожила инаугурационная речь Дональда Трампа.
Германия, США, трамп, дональд трамп, штайнмайер

Вы сейчас просматриваете новость "Штайнмайер предупредил, что с приходом Трампа Германию ждут турбулентные времена". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Трамп, фото AFP

Европу очень встревожила инаугурационная речь Трампа - Бильдт

Сегодня, 11:40

Политик надеется, что инаугурационная речь будет восприниматься в истории как конец президентской гонки, а не начало работы администрации

Мир

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Не волнуйтесь, все под моим контролем": полуголый "Путин" обратился к жителям США

Сегодня, 11:28

Американский актер в шоу высмеял российского лидера

Звезды

Ким Кардашьян с Бараком Обамой. Фото: instagram.com/kimkardashian

Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме

Сегодня, 10:39

Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы

Мир

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: ТАСС

У Путина пояснили, почему не пойдут на сокращение ядерного арсенала

Сегодня, 10:39

В Кремле считают неуместным увязывать вопрос санкций с сокращением ядерного арсенала

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Маккейн и Грэм определились с позицией по назначению Тиллерсона госсекретарем США

Сегодня, 10:17

Ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США столкнулся с сопротивлением некоторых "республиканцев" из-за его связей с президентом РФ Владимиром Путиным

Мир

Джон Маккейн Фото: president.gov.ua

Маккейн раскритиковал Трампа, но доволен его командой

Сегодня, 09:44

Сенатора обнадеживает выбор Трампа выдающихся людей для новой команды Белого дома

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трампу грозит суд из-за нарушения конституции - СМИ

Сегодня, 08:49

Американские юристы обнаружили, что бизнес президента получал иностранные платежи

Политика

Новому президенту США понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. Фото AFP

Украинский вопрос Трампу малоинтересен - политологи

Сегодня, 08:13

Новый глава Белого дома пока не готов решать проблемы Украины, считают эксперты

Звезды

Стивен Болдуин поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/stephenbaldwin7

Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа

Сегодня, 04:20

Он уверен, что люди "спокойно проголосовали" за Трампа, потому что они в него верят

Мир

twitter.com/thehill

Хакеры взломали аккаунт NYT в Twitter и сообщили о ракетном ударе России по США

Сегодня, 03:31

Твит быстро удалили

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.