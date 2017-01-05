Шторм десятилетия накрыл Германию: какие беды принес ураган Аксель (видео)

И снег, и дождь, и шквальный ветер. Германию накрыл мощный ураган Аксель. Да такой силы, которой не видели последние десять лет – утверждают синоптики. На севере власти даже ввели чрезвычайное положение.

Скорость порывов ветра достигала ста двадцати километров в час. А из-за ливней уровень воды в Балтийском море поднялся на полтора метра. Так что приморским городам пришлось несладко. Их улицы превратились в каналы с ледяной водой.

"Мы слышали прогнозы, но не думали, что уровень воды будет таким высоким. Говорили о том, что он повысится на метр шестьдесят пять сантиметров. А уровень уже – на десять сантиметров выше обещанного. И, может, это еще не все", – говорит Детлеф Кастен, житель Висмара.

Затопленными оказались подвалы ресторанов, домов и общественных учреждений. Пострадали также частные авто – восемь машин пришлось в буквальном смысле вылавливать из затопленных зон.

В связи с непогодой власти даже ввели чрезвычайное положение. И все же – утверждают жители – ситуация не была критической. Наученные предыдущим наводнением, которое произошло 10 лет назад, теперь во время отреагировали на удар стихии.

"Нас заранее предупредили, и мы успели подготовиться. Хорошо сработал метод мешков с песком. В прошлый раз все было значительно хуже", – отметил Александр Северин, житель Висмара.

"Худшее уже позади. Но вот около полуночи уровень воды достиг края гавани. Все корабли удалось защитить, ни один не был поврежден. Мы извлекли урок из последнего наводнения – и хорошо укрепили берег", – сказал Гаральд Форст, начальник порта.

Если север Германии страдает от шквального ветра и ливней, то юг – от метелей. И это еще не все испытания, через которые придется пройти немцам. Уже завтра в регионе ударят морозы: от семи градусов в городах до двадцати в горах.

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