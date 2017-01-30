Шторм у берегов Малайзии потопил туристическое судно, есть погибшие (видео)

У берегов Малайзии потерпел крушение туристический катамаран с китайскими пассажирами – известно, что трое граждан Китая погибли, а еще шестеро человек пропали без вести.

Как сообщается, связь с катамараном, на борту которого было 28 туристов из Китая и 3 малазийца – члена экипажа, пропала утром 29 января. Спасатели отмечают, что в том регионе, где находился катамаран, был шторм. Судно затонуло, но большинство людей удалось спасти – спасательную операцию начали быстро.

"Мы нашли 23 туриста. Трое, к сожалению, мертвы, а 20 – живы", – рассказали спасатели. При этом они отметили, что пока что найдены не все, кто был на судне в момент крушения: продолжаются поиски пятерых турисов и одого из членов экипажа.

Сейчас спасательную операцию проводят совместно малазийские и китайские спасатели. Отмечается, что поиски осложняют шторм и сильный ветер.

Медики в Малайзии оказывают помощь потерпевшему в крушении туристического катамарана. Фото: AFP