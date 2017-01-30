Шторм у берегов Малайзии потопил туристическое судно, есть погибшие (видео)

Сегодня, 13:03

Спасательную операцию проводят совместно Малайзия и Китай, судьба шестерых людей по-прежнему неизвестна


У берегов Малайзии потерпел крушение туристический катамаран с китайскими пассажирами – известно, что трое  граждан Китая погибли, а еще шестеро человек пропали без вести.

Как сообщается, связь с катамараном, на борту которого было 28 туристов из Китая и 3 малазийца – члена экипажа, пропала утром 29 января. Спасатели отмечают, что в том регионе, где находился катамаран, был шторм. Судно затонуло, но большинство людей удалось спасти –  спасательную операцию начали быстро.

"Мы нашли 23 туриста. Трое, к сожалению, мертвы, а 20 – живы", – рассказали спасатели. При этом они отметили, что пока что найдены не все, кто был на судне в момент крушения: продолжаются поиски пятерых турисов и одого из членов экипажа.

Сейчас спасательную операцию проводят совместно малазийские и китайские спасатели. Отмечается, что поиски осложняют шторм и сильный ветер.

___02Медики в Малайзии оказывают помощь потерпевшему в крушении туристического катамарана. Фото: AFP
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"Сегодня"

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