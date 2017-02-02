Шварценеггер предложил Трампу поменяться местами работы, чтобы "люди спали спокойно"

Сегодня, 22:15

Ранее Трамп вел шоу, ведущим которого сейчас является губернатор Калифорнии

Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США, фото AFP
Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США, фото AFP

Губернатор Калифорнии, актер и ведущий шоу "Ученик знаменитости" Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями. Об этом сообщает The Hillпередает телеканал "112 Украина".

Сегодня во время Национального молитвенного завтрака – ежегодного мероприятия, которое проводится в первый четверг февраля с участием президента и видных гостей из США и из-за рубежа, Трамп заявил о том, что после того, как ведущим стал Шварценеггер, рейтинги шоу начали снижаться.

"Они наняли большую кинозвезду, чтобы занять мое место, и мы знаем, что из этого получилось", – отметил Трамп. 

"Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой", – отметил президент, заявив, что продюсер шоу Марк Бернетт "больше никогда не сделает ставку против Трампа". "Я просто хочу помолиться за Арнольда, если мы можем, ради этих рейтингов", – добавил Трамп.

В свою очередь Шварценеггер в Twitter предложил Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", – заявил актер.

Шоу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки США. Показ передачи возобновился в прошлом месяце со Шварценеггером в качестве ведущего.

В телешоу участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

Шварценеггер является сторонником Республиканской партии, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал свои симпатии экс- кандидату от демократов Хиллари Клинтон.
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