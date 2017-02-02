Шварценеггер предложил Трампу поменяться местами работы, чтобы "люди спали спокойно"

Губернатор Калифорнии, актер и ведущий шоу "Ученик знаменитости" Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями. Об этом сообщает The Hillпередает телеканал "112 Украина".

Сегодня во время Национального молитвенного завтрака – ежегодного мероприятия, которое проводится в первый четверг февраля с участием президента и видных гостей из США и из-за рубежа, Трамп заявил о том, что после того, как ведущим стал Шварценеггер, рейтинги шоу начали снижаться.

"Они наняли большую кинозвезду, чтобы занять мое место, и мы знаем, что из этого получилось", – отметил Трамп.

"Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой", – отметил президент, заявив, что продюсер шоу Марк Бернетт "больше никогда не сделает ставку против Трампа". "Я просто хочу помолиться за Арнольда, если мы можем, ради этих рейтингов", – добавил Трамп.

В свою очередь Шварценеггер в Twitter предложил Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", – заявил актер.

Шоу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, однако в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки США. Показ передачи возобновился в прошлом месяце со Шварценеггером в качестве ведущего.

В телешоу участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

Шварценеггер является сторонником Республиканской партии, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал свои симпатии экс- кандидату от демократов Хиллари Клинтон.