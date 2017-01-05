Силы Ирака выбивают ИГИЛ из восточного Мосула

Полное освобождение восточной части ключевого города может произойти в ближайшие дни

Иракские войска освободили около 70 процентов восточного Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщил генерал иракской армии Талиб Шагат, передает "112 Украина".

"Примерно 65-70% восточной части были освобождены", – заявил генерал.

По его мнению, в ближайшие несколько дней удастся полностью взять под контроль восточную часть Мосула.

Он отметил, что западная сторона города находится под контролем боевиков ИГИЛ.

Напомним, 29 декабря иракский спецназ начал новую фазу наступления на позиции ИГИЛ в ряде юго-восточных районов Мосула.

Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в результате трех терактов, произошедших на контролируемой военными территории иракского города Мосул.