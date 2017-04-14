Сирия получила от РФ десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков – СМИ

Сегодня, 19:22

Как сообщается, основные обновления включают в себя новые системы управления вооружением, которые позволяют применять более широкий спектр вооружений

Фронтовой бомбардировщик Су-24М2. Фото: авиару.рф
Фронтовой бомбардировщик Су-24М2. Фото: авиару.рф

Вооруженные силы Сирии получили от России десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Об этом сообщает сайт Arabian Aerospace, передает "Украинская правда".

Сирия получила 20 бомбардировщиков Су-24 в 1990-е годы, а позже – два самолета-разведчика Су-24MK и Су-24МР. Самолеты входят в состав 819-й сирийской эскадрильи, которая размещается на авиабазе города Тиас в провинции Хомс.

Контракт на модернизацию бомбардировщиков был подписан в 2009 году. В договоре также прописана подготовка сирийских пилотов и обслуживающего персонала.

По данным издания, основные обновления включают в себя новые системы управления вооружением, которые позволяют применять более широкий спектр вооружений, включая современные высокоточные ракеты, новые системы навигации и прицеливания и глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС).

Отмечается, что более половины из 21 модернизированных самолетов Су-24 вернулись в Сирию, хотя, по неподтвержденной информации, до 10 самолетов не были возвращены из-за международного эмбарго против Сирии.

Спутниковые фотографии показали, что от пяти до восьми самолетов в сирийском камуфляже находятся на стоянке на аэродроме в российском Ржеве, где проводился ремонт и модернизация.

Неизвестно, то ли это самолеты, которые проходили модернизацию, или же новая партия бомбардировщиков, которые должны доставить в Сирию.
Напомним, в ноябре 2015 года именно российский Су-24 был сбит турецким истребителем на сирийско-турецкой границе.
россия, Сирия, бомбардировщики
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "Сирия получила от РФ десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Жан-Марк Эро. Фото: RFI

Глава МИД Франции обвинил Асада в циничной лжи и пропаганде

Сегодня, 14:52

По словам Эро, нужно добиться реального прекращения огня в Сирии

Мир

Фото: AFP

В Сирии началась эвакуация из четырех осажденных городов

Сегодня, 11:41

Ожидается, что в рамках соглашения между повстанцами и правительством будет эвакуировано более 30 тыс. человек

Мир

Ракетный удар по Сирии. Фото: AFP

Шушкевич: Ударом по Сирии Трамп заткнул Путина за пояс

Сегодня, 04:40

США показали России, что их старые "Томагавки" работают очень прилично, считает бывший лидер белорусов

Мир

Коалиция ошибочно ударила по союзникам на севере Сирии. Иллюстрация: forumkavkaz.com

Коалиция во главе с США ошибочно ударила по союзникам в Сирии

Сегодня, 01:14

Воздушный удар под руководством США по ошибке убил 18 членов курдской и арабской милиции, которых поддерживал Вашингтон

Мир

После химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

В Минобороны Великобритании заявили, что во время химатаки в Сирии использовали зарин

Вчера, 19:45

Представитель министерства не сообщил, как образцы попали на территорию Британии, но объяснил, что британская сторона решила провести собственный анализ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Рейтинг Трампа в США растет - Институт Геллапа

Вчера, 17:13

Моментом наибольшего роста рейтинга Трампа за последние две недели стали 4 и 6 апреля, когда Трамп реагировал на химические атаки в Сирии и отдал приказ о ракетном ударе

Мир

Башар Асад, фото AFP

Асад заявил, что у Сирии нет химического оружия

Вчера, 16:58

Он также заявил, сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде являются "стопроцентной фабрикацией"

Мир

Последсвия удара. Фото: AFP

Международная коалиция опровергла заявление сирийских войск об авиаударе

Вчера, 16:20

Утверждалось, что удар попал по складу с химическим оружием на востоке страны, принадлежащему "Исламскому государству"

Мир

РФ заинтересована в такой обстановке в Сирии. Фото: AFP

Боровой объяснил, зачем РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Вчера, 15:27

Для Кремля выгодно, чтобы нестабильная ситуация на сирийской земле продолжалась, считает эксперт

Мир

Результаты химатаки в Сирии, фото AFP

Разведка США перехватила переговоры сирийских военных перед химатакой в Идлибе - CNN

Вчера, 14:45

При этом у американской разведки нет подтверждений об участии в подготовке атаки российской разведки или военных

Мир

Уничтоженное химоружие попутно забрало жизни многих людей. Фото: AFP

В Сирии разбомбили склад химоружия ИГИЛ: погибли сотни людей

Вчера, 13:48

На месте разгромленного склада террористов образовалось белое облако, а затем желтое, говорят сирийские военные

Мир

Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Портников сравнил действия Путина в Крыму и Трампа в Сирии

Вчера, 11:56

Президенту РФ стоит быть аккуратнее с "китайскими болванчиками", вспомнив про аннексию Крыма

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования