Сирия получила от РФ десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков – СМИ

Как сообщается, основные обновления включают в себя новые системы управления вооружением, которые позволяют применять более широкий спектр вооружений

Вооруженные силы Сирии получили от России десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2. Об этом сообщает сайт Arabian Aerospace, передает "Украинская правда".

Сирия получила 20 бомбардировщиков Су-24 в 1990-е годы, а позже – два самолета-разведчика Су-24MK и Су-24МР. Самолеты входят в состав 819-й сирийской эскадрильи, которая размещается на авиабазе города Тиас в провинции Хомс.

Контракт на модернизацию бомбардировщиков был подписан в 2009 году. В договоре также прописана подготовка сирийских пилотов и обслуживающего персонала.

По данным издания, основные обновления включают в себя новые системы управления вооружением, которые позволяют применять более широкий спектр вооружений, включая современные высокоточные ракеты, новые системы навигации и прицеливания и глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС).

Отмечается, что более половины из 21 модернизированных самолетов Су-24 вернулись в Сирию, хотя, по неподтвержденной информации, до 10 самолетов не были возвращены из-за международного эмбарго против Сирии.

Спутниковые фотографии показали, что от пяти до восьми самолетов в сирийском камуфляже находятся на стоянке на аэродроме в российском Ржеве, где проводился ремонт и модернизация.

Неизвестно, то ли это самолеты, которые проходили модернизацию, или же новая партия бомбардировщиков, которые должны доставить в Сирию.

Напомним, в ноябре 2015 года именно российский Су-24 был сбит турецким истребителем на сирийско-турецкой границе.