Сирийская оппозиция одержала серьезную победу над ИГИЛ

Сегодня, 16:54

Город Эль-Баб, который контролирует "Исламское государство", теперь осажден со всех сторон

Сирийская оппозиция. Фото: ruposters.ru
Сирийская оппозиция. Фото: ruposters.ru

Войска сирийской оппозиции при поддержке Турции взяли под контроль несколько районов города Эль-Баб. Об этом со ссылкой на информацию премьера Турции Бинали Йылдырыма, сообщает Reuters.

"Сирийские повстанческие силы при поддержке Турции взяли под свой контроль периферию города Эль-Баб на севере Сирии, оттеснив войска "Исламского государства", – цитирует агентство Бинали Йылдырыма.

"На данный момент город осажден со всех сторон. Внешние районы города были взяты под контроль", – отметил Йылдырым.

Ранее турецкие спецназовцы захватили двух региональных лидеров террористической организации "Исламское государство", так называемых эмиров, в сирийском городе Эль-Баб.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска.

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках опреации "Щит Евфрата" поставлена четкая цель – обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", – сказал вице-премьер.
Сирия, Турция, оппозиция, исламское государство, ИГИЛ
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Источник:

Украинская правда

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