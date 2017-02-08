Сирийская оппозиция одержала серьезную победу над ИГИЛ

Город Эль-Баб, который контролирует "Исламское государство", теперь осажден со всех сторон

Войска сирийской оппозиции при поддержке Турции взяли под контроль несколько районов города Эль-Баб. Об этом со ссылкой на информацию премьера Турции Бинали Йылдырыма, сообщает Reuters.

"Сирийские повстанческие силы при поддержке Турции взяли под свой контроль периферию города Эль-Баб на севере Сирии, оттеснив войска "Исламского государства", – цитирует агентство Бинали Йылдырыма.

"На данный момент город осажден со всех сторон. Внешние районы города были взяты под контроль", – отметил Йылдырым.

Ранее турецкие спецназовцы захватили двух региональных лидеров террористической организации "Исламское государство", так называемых эмиров, в сирийском городе Эль-Баб.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска.

"Турция с самого начала заявляла, что в рамках опреации "Щит Евфрата" поставлена четкая цель – обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", – сказал вице-премьер.