Сирийская оппозиция опровергла свою причастность к убийству российского посла

Две группировки сирийской оппозиции заявили, что не имеют отношения к гибели посла РФ Карлова

Сирийские группировки "Джейш аль-Фатх" и "Джебхат Фатх аш-Шам" заявили, что не брали на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщила мониторинговая организация SITE Intelligence Group, передает телеканал "112 Украина".

Якобы распространенные этими двумя вооруженными группировками сирийской оппозиции сообщения о причастности к нападению на Карлова были сфабрикованы, передает телеканал "112 Украина" со ссылкаой на SITE.

Сегодня иракское телевидение Al Sumaria передало сообщение о том, что коалиция отрядов "Джейш аль-Фатх" ("Армия завоевания") взяла на себя ответственность за убийство Карлова.

Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был убит 22-летним Мевлютом Алтынташем, которого подозревают в связях с проповедником Гюленом и в причастности к попытке июльского переворота.

Убийство произошло во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре, Алтынташ выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь". Одетый в официальный костюм с галстуком Алтынташ выстрелил в спину дипломата, предположительно, восемь раз. Турецкая полиция убила его в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что стрелок был сотрудником турецкой полиции. При этом Haberturk сообщало, что он был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции.

Россия и Турция единогласно назвали убийство провокацией, направленной на разрушение отношений двух стран, и намерены не допустить этого.

Владимир Путин присвоил звание героя России убитому послу Андрею Карлову.