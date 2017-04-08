Сирийский город Хан-Шейхун после химатаки подвергся авиаударам
В результате авианалета одна женщина убита, еще три человека получили ранения
Сирийский город Хан-Шейхун после химической атаки 4 апреля подвергся еще авиаударам 7 и 8 апреля соответственно. Об этом сообщили местные и региональные активисты, передает CNN.
В результате авиаударов одна женщина убита, еще три человека получили ранения.
Кто совершил авиаудары, пока неизвестно.
Как сообщалось, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.
Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.
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