Сирийский город Хан-Шейхун после химатаки подвергся авиаударам

В результате авианалета одна женщина убита, еще три человека получили ранения

Сирийский город Хан-Шейхун после химической атаки 4 апреля подвергся еще авиаударам 7 и 8 апреля соответственно. Об этом сообщили местные и региональные активисты, передает CNN.

В результате авиаударов одна женщина убита, еще три человека получили ранения.

Кто совершил авиаудары, пока неизвестно.

Как сообщалось, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.