Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сирию сотряс новый кровавый теракт http://www.segodnya.ua/img/article/7861/73_main.1483788825.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/73_tn.1483788825.jpg Мир На воздух взлетел заминированный автомобиль – как минимум 25 погибших

Сирию сотряс новый кровавый теракт

Сегодня, 13:29

На воздух взлетел заминированный автомобиль – как минимум 25 погибших

Взрыв в сирийском городе. Фото: twitter.com
Взрыв в сирийском городе. Фото: twitter.com

По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, пишет ТАСС.

На воздух взлетел заминированный автомобиль, десятки человек получили ранения.

Напомним, на днях в сирийской провинции Латакия (город Джабла) произошел взрыв. В торговом квартале в центре города взорвался заминированный автомобиль. После этого загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины.
Сирия, теракт, взрыв, жертвы

Вы сейчас просматриваете новость "Сирию сотряс новый кровавый теракт". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Последствия авиоударов российской авиации в Сирии. Фото: AFP

В Сирии создали единую систему ПВО – Минобороны РФ

Вчера, 11:18

Также сообщается, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны

Мир

В Сирии возле российской авиабазы произошел теракт

5 Января, 20:22

Данные о жертвах разнятся, пока никто ответственность за взрыв не взял

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.