Сирию сотряс новый кровавый теракт
На воздух взлетел заминированный автомобиль – как минимум 25 погибших
По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, пишет ТАСС.
На воздух взлетел заминированный автомобиль, десятки человек получили ранения.
Напомним, на днях в сирийской провинции Латакия (город Джабла) произошел взрыв. В торговом квартале в центре города взорвался заминированный автомобиль. После этого загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины.
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