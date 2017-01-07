Сирию сотряс новый кровавый теракт

По меньшей мере 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, пишет ТАСС.



На воздух взлетел заминированный автомобиль, десятки человек получили ранения.



Напомним, на днях в сирийской провинции Латакия (город Джабла) произошел взрыв. В торговом квартале в центре города взорвался заминированный автомобиль. После этого загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины.