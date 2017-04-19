Скандал на весь мир: как одно слово испортило жизнь Adidas

Компания была вынуждена принести извинения всем, кого задели эти слова

17 апреля в 121-й раз в Бостоне состоялся Бостонский марафон (самый престижный забег, который проходит ежегодно с 1897 года). После этого мероприятия все его участники получили письмо от компании Adidas, в теме которого было написано: "Поздравляем, вы выжили в Бостонском марафоне!"

Дело в том, что на таком же забеге в 2013 году был совершен теракт, в результате которого погибли три человека, а 264 получили ранения. Две бомбы взорвались в толпе болельщиков с интервалом в 12 секунд. Поэтому такое заявление спортивной компании всех адресатов очень разозлило, – передает peopletalk.

"Как можно так писать?!!"; "Вы, что издеваетесь??" — писали в Интернете.

Компания была вынуждена принести извинения всем, кого задели эти слова.

"Нам очень жаль. Честно говоря, мы не придали значения этой бестактной фразе в письме, разосланном во вторник. Мы приносим глубокие извинения за нашу ошибку", — написали в официальном заявлении представители компании.