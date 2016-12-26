Скандал с резолюцией по Израилю в ООН: постпред разъяснил позицию Украины

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву.

Об этом он заявил в Twitter.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", – отметил постпред Украины.

Ранее Ельченко назвал "эмоциями" отмену Израилем визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана из-за голоса Украины за резолюцию о незаконности израильских поселений и призвал "прекратить дискуссию на израильскую тему".

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Представитель премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что Владимир Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал перемены во "всем, что касается ООН".

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль пересмотрит свои отношения с ООН и сократит финансирование организации на 8 миллионов долларов.