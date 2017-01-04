Скандал в Португалии: судья удалил игрока "Порту" за то, что сам в него врезался (видео)

Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на полузащитника Данилу

Судья матча Кубка лиги Португалии между "Порту" и "Морейренше" Луиш Годинью удалил полузащитника "Порту" Данилу за случайное столкновение с ним.

Инцидент произошел на 80-й минуте матча. Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на Данилу, после чего показал игроку желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче.

Пять минут спустя судья удалил еще одного футболиста "Порту" Ясина Браими. В итоге игра закончилась победой "Морейренше" со счетом 1:0.

"Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным", – прокомментировал этот эпизод Данилу в своем инстаграме.