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Скандал в Португалии: судья удалил игрока "Порту" за то, что сам в него врезался (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/71_main.1483539852.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/71_tn.1483539852.jpg Мир Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на полузащитника Данилу

Скандал в Португалии: судья удалил игрока "Порту" за то, что сам в него врезался (видео)

Сегодня, 17:58

Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на полузащитника Данилу

Арбитр двигался спиной вперед и сам налетел на футболиста
Арбитр двигался спиной вперед и сам налетел на футболиста

Судья матча Кубка лиги Португалии между "Порту" и "Морейренше" Луиш Годинью удалил полузащитника "Порту" Данилу за случайное столкновение с ним.

Инцидент произошел на 80-й минуте матча. Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на Данилу, после чего показал игроку желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче.

Пять минут спустя судья удалил еще одного футболиста "Порту" Ясина Браими. В итоге игра закончилась победой "Морейренше" со счетом 1:0.

"Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным", – прокомментировал этот эпизод Данилу в своем инстаграме.
арбитр, Порту , чемпионат Португалии, Данилу

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Источники:

gazeta.ru, Instagram

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