Скандал в Португалии: судья удалил игрока "Порту" за то, что сам в него врезался (видео)
Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на полузащитника Данилу
Судья матча Кубка лиги Португалии между "Порту" и "Морейренше" Луиш Годинью удалил полузащитника "Порту" Данилу за случайное столкновение с ним.
Инцидент произошел на 80-й минуте матча. Арбитр встречи бежал спиной вперед и сам наткнулся на Данилу, после чего показал игроку желтую карточку, которая стала для игрока второй в матче.
Пять минут спустя судья удалил еще одного футболиста "Порту" Ясина Браими. В итоге игра закончилась победой "Морейренше" со счетом 1:0.
"Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным", – прокомментировал этот эпизод Данилу в своем инстаграме.
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