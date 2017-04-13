Скандальный рейс в США: авиакомпания заплатит всем пассажирам

В компании пообещали, что больше никогда не будут высаживать пассажиров с самолета

За неподобающее отношение к пассажиру рейса в США, которого насильно выволокли из самолета, авиакомпания United Airlines решила вернуть деньги за билеты всем пассажирам, сообщает BBC со ссылкой на USA Today.

Гендиректор авиаперевозчика Оскар Муньос извинился за инцидент. Он дал обещаение, что больше никто подобного не произойдет и на рейсах его авиакомпании не будет высадок пассажиров, которые купили билеты.





Также он отметил, что, несмотря на петицию в интернете с требованием его отставки, которую уже подписали более 60 тысяч человек, уходить не собирается.

Как заявил гендиректор, его наняли, чтобы сделать United лучше. "Мы этим занимались, и я продолжу этим заниматься", – сказал Муньос.

Напомним, на днях в сети опубликовано видео, на котором запечатлено шокирующее поведение охранников аэропорта Чикаго, которые силой выволокли пассажира из салона самолета авиакомпании United Airlines.

Также стало известно, что из-за данного инцидента, United Airlines потеряла более 750 миллионов долларов из-за снижения капитализации компании.