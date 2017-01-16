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Скандальный российский художник Павленский сбежал из РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7886/83_main.1484573348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/83_tn.1484573348.jpg Мир Культурный деятель намерен просить политического убежища во Франции

Скандальный российский художник Павленский сбежал из РФ

Сегодня, 15:28

Культурный деятель намерен просить политического убежища во Франции

Петр Павленский. Фото: &quot;Дождь&quot;
Петр Павленский. Фото: "Дождь"

Скандальный российский художник Петр Павленский покинул Россию, где против него возбуждено дело об изнасиловании. Вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми он будет просить политического убежища во Франции, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Павленского, заявление на него и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по 132-ой статье УК РФ – десять лет лишения свободы.

Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело "доносом". Павленский рассказал, что 14 декабря после того, как он прилетел в Москву из Варшавы, его вместе с Шалыгиной отвезли на допрос.

"Нас встретили 14 декабря в "Шереметьево", и тогда нам показали всю серьезность намерений. И после семи часов, проведенных в Следственном комитете, после двух допросов, одного – меня, другого – Оксаны (потому что заявление на нас обоих), нам неожиданно дают уйти из Следственного комитета. Нас вызывает один из начальников, хотя мы уже ждем конвоя, и говорит: „Вы знаете, в моем деле главное – это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но конечно вы являйтесь по первому звонку", – рассказал Павленский.

После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле в Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила, что сейчас идет доследственная проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Защита еще не ознакомилась с материалами. Доследственную проверку по делу ведет Следственное управление по Южному административному округу Москвы (Симоновский межрайонный отдел). "Дождь" направил запрос в отдел.
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