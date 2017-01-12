Скелет нациста, проводившего опыты в Освенциме, стал подопытным

Главная ценность останков немецкого врача не в его мрачном прошлом, а в полученных при жизни травмах, отмечает специалист

Студенты бразильского института в Сан-Паулу получили необычное учебное пособие – останки немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил жуткие опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, сообщает 112.ua со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что останки нациста были идентифицированы в 1985 году, после чего находились на сохранении в институте, потому что потомки врача не захотели возвращать скелет на родину.

"Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем", – сказал доктор Даниэль Ромеро Муньос.

Он пояснил, что главная ценность останков нациста не в его мрачном прошлом, а в полученных при жизни травмах.

"К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие – последствие перенесенного синусита", – рассказал доктор.

Йозеф Менгеле (второй слева). Фото из открытых источников

Прозванный Ангелом Смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку, однако умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.