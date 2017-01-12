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Скелет нациста, проводившего опыты в Освенциме, стал подопытным http://www.segodnya.ua/img/article/7874/99_main.1484209841.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/99_tn.1484209841.jpg Мир Главная ценность останков немецкого врача не в его мрачном прошлом, а в полученных при жизни травмах, отмечает специалист

Скелет нациста, проводившего опыты в Освенциме, стал подопытным

Сегодня, 10:30

Главная ценность останков немецкого врача не в его мрачном прошлом, а в полученных при жизни травмах, отмечает специалист

Теперь врач в каком-то смысле стал сам подопытным. Фото: nexusmods.com
Теперь врач в каком-то смысле стал сам подопытным. Фото: nexusmods.com

Студенты бразильского института в Сан-Паулу получили необычное учебное пособие – останки немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил жуткие опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, сообщает 112.ua со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что останки нациста были идентифицированы в 1985 году, после чего находились на сохранении в институте, потому что потомки врача не захотели возвращать скелет на родину.

"Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем", – сказал доктор Даниэль Ромеро Муньос.

Он пояснил, что главная ценность останков нациста не в его мрачном прошлом, а в полученных при жизни травмах.

"К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие – последствие перенесенного синусита", – рассказал доктор.

278777Йозеф Менгеле (второй слева). Фото из открытых источников

Прозванный Ангелом Смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку, однако умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.
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