Скончался известный философ и социолог Зигмунт Бауман

Среди самых известных текстов Баумана такие влиятельные труды, как "Актуальность Холокоста", "Этика постмодерна" и "Текучие времена"

Польский и английский социолог, автор концепции "текучести времен", Зигмунт Бауман умер 9 января на 91 году жизни. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gazeta.pl.

Как сообщила польская философиня Александра Каня, слова которой приводит издание, ближайшие родственники смогли попрощаться с Бауманом в его доме в Лидсе, в Великобритании.

Выдающийся социолог и философ Бауман родился в 1925 году в Познани. До 1968 года он преподавал и занимался исследовательской деятельностью в Варшавском университете. После эмиграции преподавал в израильском Тель-Авиве, затем – в британском Лидсе.

Среди самых известных текстов Баумана такие влиятельные труды, как "Актуальность Холокоста", "Этика постмодерна" и "Текучие времена". Бауман является лауреатом Европейской премии Амальфи по социологии и социальных наук (1990) и Премия Адорно (1998).

На украинский язык были переведены некоторые из его работ: "Этика постмодерна", "Глобализация. Последствия для человека и общества", "Текучая современность. Жизнь во время неуверенности". Последней, в 2014 году, в украинском переводе вышла его "Моральная слепота", написанная в соавторстве с Леонидасом Донскисом.

В 2013 году Бауман посетил Львов, где прочитал лекцию в ЛНУ им. Ивана Франко.