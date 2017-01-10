Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Скончался известный философ и социолог Зигмунт Бауман http://www.segodnya.ua/img/article/7866/94_main.1484006326.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/94_tn.1484006326.jpg Мир Среди самых известных текстов Баумана такие влиятельные труды, как "Актуальность Холокоста", "Этика постмодерна" и "Текучие времена"

Скончался известный философ и социолог Зигмунт Бауман

Сегодня, 02:10

Среди самых известных текстов Баумана такие влиятельные труды, как "Актуальность Холокоста", "Этика постмодерна" и "Текучие времена"

Зигмунт Бауман умер 9 января на 91 году жизни. Фото из открытых источников
Зигмунт Бауман умер 9 января на 91 году жизни. Фото из открытых источников

Польский и английский социолог, автор концепции "текучести времен", Зигмунт Бауман умер 9 января на 91 году жизни. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gazeta.pl.

Как сообщила польская философиня Александра Каня, слова которой приводит издание, ближайшие родственники смогли попрощаться с Бауманом в его доме в Лидсе, в Великобритании.

Выдающийся социолог и философ Бауман родился в 1925 году в Познани. До 1968 года он преподавал и занимался исследовательской деятельностью в Варшавском университете. После эмиграции преподавал в израильском Тель-Авиве, затем – в британском Лидсе.

Среди самых известных текстов Баумана такие влиятельные труды, как "Актуальность Холокоста", "Этика постмодерна" и "Текучие времена". Бауман является лауреатом Европейской премии Амальфи по социологии и социальных наук (1990) и Премия Адорно (1998).

На украинский язык были переведены некоторые из его работ: "Этика постмодерна", "Глобализация. Последствия для человека и общества", "Текучая современность. Жизнь во время неуверенности". Последней, в 2014 году, в украинском переводе вышла его "Моральная слепота", написанная в соавторстве с Леонидасом Донскисом.

В 2013 году Бауман посетил Львов, где прочитал лекцию в ЛНУ им. Ивана Франко.
умер, премия, скончался, философ, Зигмунт Бауман

Вы сейчас просматриваете новость "Скончался известный философ и социолог Зигмунт Бауман ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Место смерти консула РФ в Афинах. Фото: protothema.gr

В Греции внезапно умер консул России - СМИ

Вчера, 23:56

55-летний дипломат был найден в своей квартире в Афинах

Одесса

Крепкие морозы убивают украинцев. Фото: gk-press.if.ua

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Вчера, 18:52

Связь с парнем была потеряна еще 7 января, все обстоятельства трагедии выясняются 

Мир

Умер бывший президент Ирана Рафсанджани

Вчера, 17:17

Страна погрузилась в траур, политика похоронят в четверг 

Украина

Юрий Сливка. Фото: Facebook

Скончался известный украинский историк Юрий Сливка

Вчера, 15:35

Причина смерти ученого на данный момент не сообщается

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.