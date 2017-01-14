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Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка http://www.segodnya.ua/img/article/7881/94_main.1484384049.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/94_tn.1484384049.jpg Мир Только вчера мужчина отметил 111-летие, а сегодня умер

Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка

Сегодня, 10:53

Только вчера мужчина отметил 111-летие, а сегодня умер

Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка Чжоу Югуан. Фото: thepaper.cn
Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка Чжоу Югуан. Фото: thepaper.cn

В Китае умер создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу Югуан, сообщает The Paper.

Отмечается, что 13 января мужчина отметил 111-летие. Чжоу Югуан родился 13 января 1906 года в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу.

Пиньинь является системой записи фонетики китайского языка с использованием латиницы. Официально в Китае она была утверждена в 1958 году, а с 1979 года стала использоваться во всем мире.

Югуан владел несколькими иностранными языками: английским, японским и французским. Его проект пиньиня был подготовлен уже к февралю 1956 года, но два года он дорабатывал систему.
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