Sky Sports назвал тройку лучших голов первой половины сезона (видео)
В топ попали два гола из Испании и сумасшедший выстрел в чемпионате Шотландии
Sky Sports выбрал три самых красивых гола, что были забиты в первой половине сезона-2016/17 среди всех национальных чемпионатов Европы.
Третью строчку журналисты отдали Исааку Куэнсе из "Гранады", который поразил ворота "Атлетико" ("Гранада" тогда проиграла 1:7).
На второе месте оказался Кевин-Принс Боатенг и его бисиклета за "Лас-Пальмас" в матче против "Вильярреала".
На первое место попал сумасшедший выстрел форварда шотландского "Килмарнока" Сулеймана Кулибали по воротам "Селтика" ("Килмарнок" проиграл тот матч 1:6).
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