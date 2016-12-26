Sky Sports назвал тройку лучших голов первой половины сезона (видео)

В топ попали два гола из Испании и сумасшедший выстрел в чемпионате Шотландии

Sky Sports выбрал три самых красивых гола, что были забиты в первой половине сезона-2016/17 среди всех национальных чемпионатов Европы.

Третью строчку журналисты отдали Исааку Куэнсе из "Гранады", который поразил ворота "Атлетико" ("Гранада" тогда проиграла 1:7).

На второе месте оказался Кевин-Принс Боатенг и его бисиклета за "Лас-Пальмас" в матче против "Вильярреала".

На первое место попал сумасшедший выстрел форварда шотландского "Килмарнока" Сулеймана Кулибали по воротам "Селтика" ("Килмарнок" проиграл тот матч 1:6).