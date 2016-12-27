Слава Рабинович о крушении Ту-154: Путину не выгодны теракты

Блогер считает, что авиакатастрофа самолета связана с войной в Сирии, и теперь у Кремля появилось на одну проблему больше

Российскому президенту не выгодно, чтобы крушение Ту-154 произошло в результате террористического акта. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его мнению, несмотря на то что российские власти отрицают возможность теракта на борту Ту-154, через некоторое время это крушение могут-таки признать терактом.

"Я не специалист, поэтому не могу судить – теракт это был или нет. Другое дело, что ряд экспертов по авиации утверждают, что разрушения самолета такого характера в воздухе, как правило, не происходят. У них есть подозрения, что это действительно был теракт. Причем я не удивлюсь, если через две недели нам объявят, что причиной крушения самолета стал именно террористический акт. Но Путину и его "ОПГ" (организованной преступной группировке – Ред.) совершенно не нужны никакие теракты. Особенно если они связаны с войной в Сирии", – отметил Рабинович.

Также он считает, что в любом случае трагедия Ту-154 связана с войной в Сирии.

"Само по себе крушение самолета ужасно, но его пассажиры имели право выбора. Они знали, куда летят. Они понимали, что получат гонорары за эту командировку. Это наверняка знали и их семьи. Но все это накрылось трагическим медным тазом. И теперь мы будем вариться в новостях на тему – был ли это теракт? Если да, то кто мог это организовать? И, как следствие, возникает еще один вопрос – а наша ли это война и какого хрена Россия вообще там делает? Не забывайте про убийство посла в Турции. Эти события идут в связке. Крушение самолета в любом случае связано с Сирией", – резюмировал Рабинович.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники

Сейчас основные версии, которые рассматривает ФСБ РФ – это неисправность самолета, попадание инородного тела в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не обнаружили.