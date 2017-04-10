Слава Рабинович: Путин потерпел два военных поражения, на подходе третье

Россия ответит за совершенные в Сирии преступления – международное сообщество заговорило о новых санкциях. Об этом написал в Facebook российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Он отметил, что Россия уже поплатилась за вторжение в Украину и в Сирию, теперь на подходе новые санкции за сирийский конфликт.

"Владимир Путин проиграл две войны за два года. Международный террорист и военный преступник Путин получил два полноценных сокрушительных военных поражения всего за два года. Но Бог троицу любит. Мы подождем. Мы знаем, что следует за военными поражениями в российской истории. За каждое из своих военных преступлений Путин и его ОПГ (организованная преступная группировка – ред.) получают международные санкции. За каждое. И сейчас новые санкции на подходе, за их военные преступления в Сирии", – написал Рабинович.

По его словам, сейчас российский народ сполна расплачивается за действия российской верхушки против Украины, в частности коллапсом экономики, токсичностью финансовых рынков, девальвацией рубля и обнищанием людей.

"За Украину и "Боинг" (малайзийских авиалиний МН17 – ред.) российский народ расплатился 50-процентной девальвацией рубля. Такая девальвация рубля является ничем иным, как 50-процентным налогом на международную покупательную способность населения страны, которая до сих пор не научилась строить нормальные автомобили. Да что там автомобили! Простые отвертки и топоры импортируются в Россию из Китая. За доллары. Путин и его ОПГ вынули из карманов российского народонаселения 50% на каждый заработанный доллар. Это было расплатой РФ за первую украинскую войну и военные преступления Путина", – отметил финансист.

Рабинович добавил, что за вторую сирийскую войну, и за военные преступления уже на ней России еще предстоит заплатить.