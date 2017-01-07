Следователь ВАДА рассказал, что россияне вели за ним слежку

Ричард Макларен уверен, что за ним велась слежка во время расследования допинг-скандала в России

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен рассказал, что во время расследования допинг-скандала в России за ним велась слежка. "Все это было словно из истории про шпионов", – заявил Макларен.

По словам канадского юриста, слежка велась за персоналом, рабочими компьютерами и студентами, с которыми он работает в университете.

Макларен заявил, что расследование было очень сложным, и что сначала он не поверил в историю Григория Родченкова, передавшего ВАДА данные о работе в московской лаборатории.

Ричард Макларен – автор доклада о массовом допинге в российском спорте. В результате его доклада были перепроверены пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, часть из которых оказались положительными.