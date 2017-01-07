Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Следователь ВАДА рассказал, что россияне вели за ним слежку http://www.segodnya.ua/img/article/7862/27_main.1483805565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/27_tn.1483805565.jpg Мир Ричард Макларен уверен, что за ним велась слежка во время расследования допинг-скандала в России

Следователь ВАДА рассказал, что россияне вели за ним слежку

Сегодня, 20:57

Ричард Макларен уверен, что за ним велась слежка во время расследования допинг-скандала в России

Глава комиссии ВАДА Ричард Макларен. Фото AFP
Глава комиссии ВАДА Ричард Макларен. Фото AFP

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен рассказал, что во время расследования допинг-скандала в России за ним велась слежка. "Все это было словно из истории про шпионов", – заявил Макларен.

По словам канадского юриста, слежка велась за персоналом, рабочими компьютерами и студентами, с которыми он работает в университете.

Макларен заявил, что расследование было очень сложным, и что сначала он не поверил в историю Григория Родченкова, передавшего ВАДА данные о работе в московской лаборатории.

Ричард Макларен – автор доклада о массовом допинге в российском спорте. В результате его доклада были перепроверены пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, часть из которых оказались положительными.
допинг, ВАДА

Вы сейчас просматриваете новость "Следователь ВАДА рассказал, что россияне вели за ним слежку". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Габриэла Коукалова. Фото Instagram

Россияне засыпали оскорблениями Instagram самой красивой биатлонистки

Сегодня, 15:29

Габриэла Коукалова призвала отстранить сборную России от всех соревнований

Другие

Наше спорткино-2016: "Доктор Стрэндж" Фонсека и "Славные парни" Усик и Ломаченко

Сегодня, 09:30

Драмы, триллеры, комедии и детективы украинского спорта-2016 в 16 фильмах этого года

Мир

Самир Насри. Фото mancity.com

Игроку "Манчестер Сити" грозит 4 года дисквалификации за употребление допинга

Вчера, 15:41

Французский футболист проходил лечение в клинике, специализирующейся на витаминной терапии

Мир

Стефка Костадинова. Фото bgolympic.org

Рекордсменка мира в прыжках в высоту против отмены всех рекордов

4 Января, 19:30

Стефка Костадинова считает, что борьба с допингом - не повод перечеркивать все, что происходило в прошлом

Мир

Вольфганг Пихлер. Фото A.Savin, Wikimedia Commons

Экс-тренер сборной России призвал отстранить ее в полном составе от Олимпиады-2018

4 Января, 16:00

Вольфганг Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Мир

Александр Поветкин и промоутер Андрей Рябинский. Фото vsenabox.ru

Допинг-пробу "Б" Поветкина вскроют 5 января

4 Января, 12:20

WBC продолжает расследование всех обстоятельств допингового дела "Русского Витязя"

Мир

Фото AFP

Около 200 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга

3 Января, 21:22

Российским спортсменам придется в индивидуальном порядке доказывать, что они не употребляли запрещенные препараты

Мир

Мартен Фуркад. Фото AFP

Знаменитый биатлонист Фуркад назвал пародией отмену Кубка мира в России

3 Января, 17:58

Француз планирует провести встречу с другими биатлонистами, где они обсудят вопросы с допингом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.