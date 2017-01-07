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Следователь ВАДА: "В России регулярно не соблюдают этические нормы" http://www.segodnya.ua/img/article/7862/16_main.1483801566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/16_tn.1483801566.jpg Мир Ричард Макларен считает, что намерения России в борьбе с допингом не пользуются доверием

Следователь ВАДА: "В России регулярно не соблюдают этические нормы"

Сегодня, 19:29

Ричард Макларен считает, что намерения России в борьбе с допингом не пользуются доверием

Ричард Макларен. Фото AFP
Ричард Макларен. Фото AFP

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен заявил о том, что усилия России по борьбе с допингом не пользуются доверием. Также 71-летний профессор добавил, что, несмотря на искренние намерения, в России не всегда соблюдают правила честной игры.

"Намерения России по борьбе с допингом абсолютно искренние, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – Но эти намерения не пользуются доверием. Этические нормы? Они есть в России, но они также регулярно не соблюдают их".

Следователь ВАДА Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о массовом допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта.
допинг

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