Следователь ВАДА: "В России регулярно не соблюдают этические нормы"

Ричард Макларен считает, что намерения России в борьбе с допингом не пользуются доверием

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен заявил о том, что усилия России по борьбе с допингом не пользуются доверием. Также 71-летний профессор добавил, что, несмотря на искренние намерения, в России не всегда соблюдают правила честной игры.

"Намерения России по борьбе с допингом абсолютно искренние, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – Но эти намерения не пользуются доверием. Этические нормы? Они есть в России, но они также регулярно не соблюдают их".

Следователь ВАДА Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о массовом допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта.