Следующей звездой чемпионата Китая может стать бывший бомбардир "Днепра"
Николой Калиничем заинтересовался "Тяньцзинь Сунцзян"
Хорватский нападающий "Фиорентины" Никола Калинич интересен китайскому клубу "Тяньцзинь Сунцзян", сообщает издание gianlucadimarzio.com
Главным тренером "Тяньцзинь Сунцзян" является Фабио Каннаваро, который лично заинтерисован в приобретении форварда. "Тяньцзинь Сунцзян" сделал щедрое предложение "Фиорентине", и лично Калиничу, на которое итальянцы пока ответили отказом.
Напомним, что в текущем сезоне серии А 28-летний хорват провел 18 матчей и забил 8 голов.
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