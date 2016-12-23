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Следующей звездой чемпионата Китая может стать бывший бомбардир "Днепра" http://www.segodnya.ua/img/article/7826/19_main.1482525784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/19_tn.1482525784.jpg Мир Николой Калиничем заинтересовался "Тяньцзинь Сунцзян"

Следующей звездой чемпионата Китая может стать бывший бомбардир "Днепра"

Вчера, 22:43

Николой Калиничем заинтересовался "Тяньцзинь Сунцзян"

Никола Калинич. Фото AFP
Никола Калинич. Фото AFP

Хорватский нападающий "Фиорентины" Никола Калинич интересен китайскому клубу "Тяньцзинь Сунцзян", сообщает издание gianlucadimarzio.com

Главным тренером "Тяньцзинь Сунцзян" является Фабио Каннаваро, который лично заинтерисован в приобретении форварда. "Тяньцзинь Сунцзян" сделал щедрое предложение "Фиорентине", и лично Калиничу, на которое итальянцы пока ответили отказом.

Напомним, что в текущем сезоне серии А 28-летний хорват провел 18 матчей и забил 8 голов.
футбол, Фиорентина, чемпионат Китая, Никола Калинич, Тяньцзинь

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Про футбол

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