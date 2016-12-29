Сменщик Коноплянки в "Севилье" подозревается в употреблении допинга
Француз получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным
Антидопинговое агентство подозревает хавбека "Севильи" Самира Насри в том, что он употреблял допинг.
Недавно в СМИ разразился скандал с участием Насри. В соцсетях появились сообщения от Насри, что он пользовался сексуальными услугами врача компании Drop Doctors в США.
Тем не менее, проблемы у француза могут возникнуть не из-за этого. Ранее сообщалось, что он получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным.
Если его вкололи Насри больше 50 миллилитров, то хавбека могут наказать.
Вскоре должно состояться расследование в отношении этого дела.
Напомним, Самира летом арендовала "Севилья" у "Манчестер Сити". Он забил 3 гола в 13-ти матчах сезона.
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