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Сменщик Коноплянки в "Севилье" подозревается в употреблении допинга http://www.segodnya.ua/img/article/7840/85_main.1482954803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/85_tn.1482954803.jpg Мир Француз получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным

Сменщик Коноплянки в "Севилье" подозревается в употреблении допинга

Вчера, 21:53

Француз получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным

Самир Насри. Фото sevillafc.es
Самир Насри. Фото sevillafc.es

Антидопинговое агентство подозревает хавбека "Севильи" Самира Насри в том, что он употреблял допинг.

Недавно в СМИ разразился скандал с участием Насри. В соцсетях появились сообщения от Насри, что он пользовался сексуальными услугами врача компании Drop Doctors в США.

Тем не менее, проблемы у француза могут возникнуть не из-за этого. Ранее сообщалось, что он получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным.

Если его вкололи Насри больше 50 миллилитров, то хавбека могут наказать.

Вскоре должно состояться расследование в отношении этого дела.

Напомним, Самира летом арендовала "Севилья" у "Манчестер Сити". Он забил 3 гола в 13-ти матчах сезона.
футбол, допинг, Севилья, Самир Насри

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Источник:

Football.ua

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